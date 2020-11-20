參院少數黨領袖：共和黨人點頭 國會將恢復刺激談判

參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默 (Chuck Schumer) 周四 (19 日) 表示，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 同意恢復新一輪刺激談判，消息激勵美股尾盤彈升，美元翻黑、黃金下挫。但國會兩黨助理表示，舒默的說法可能稍微樂觀了些。

舒默在紐約一場記者會中說：「昨晚，他們同意坐下來磋商，相關人員將在今天或明天坐上談判桌，看看我們能否談出一份真實、好的 COVID 紓困法案。現在取得一點點進展，麥康奈爾和他的同僚終於願意坐下來，和我們談談。」

不過共和黨和民主黨國會助理對 NBC news 透露，舒默有關這項進展的說法可能稍嫌樂觀了一點，兩黨雖然已經展開的協商，但談的是如何避免聯邦政府資金在 12 月 11 日之前斷炊。

舒默和麥康奈爾的辦公室，都未立即回應 NBC 求證的提問。

美國國會針對新一輪刺激的磋商已經拖延好幾個月，隨著感恩節假期將近，參議院周三已經休會，目前沒有兩黨接近達成協議的任何跡象。

大選前，民主黨人提議新一輪刺激規模至少要有 2.2 兆美元，但參院共和黨人堅持任何刺激法案的規模只能小不能大，麥康奈爾更曾表示，不會支持規模超過 5000 億美元的紓困法案，且應該針對把援助資源集中在幾個特別急切的項目。

1200 萬美國人耶誕節後失去失業補助

美國國會遲遲沒有作為，讓數千萬美國民眾落入財務不穩定的窘境。美國智庫世紀基金會分析，如果國會不展延 3 月「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act，俗稱關懷法案）的紓困措施，到 12 月底，將有 1200 萬美國民眾失去失業補助。不只如此，疫情期間實施的暫停驅逐租客令、暫時不必支付學貸的命令，也將在年底到期。

美國疫情持續升溫，累計病故人數在周三突破 25 萬人關卡，多個州啟動程度不一的封鎖防疫措施，經濟學家警告，在這種情況下，失業者想找工作難上加難。