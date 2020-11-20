美財政部擬中止部分紓困措施槓上Fed 道瓊期應聲跌200點

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (19 日) 和聯準會 (Fed) 之間對某些緊急信貸機制意見不合，財政部請求聯準會把企業短期商業票據、貨幣市場操作以及薪資保護計畫 (PPP) 延長 90 天，但出於財政狀況考量，財政部資助的其他幾項紓困措施按原定規劃 12 月 31 日期滿即中止。受此消息拖累，道瓊期貨下跌約 200 點。

梅努欽週四致函聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，儘管經濟的某些部分仍受到嚴重影響，需要更多的支持，然而，由於政府財政狀況因素，一些紓困措施將面臨限制，不過他「非常慎重」希望聯準會能維持商業票據借貸機制 (CPFF)、貨幣市場借貸機制(MMLF) 以及 PPP 流動性機制；CPFF 和 MMLF 無須 Fed 同意 。

梅努欽傾向終止資助的信貸措施包含初級與次級市場公司信貸工具，也就是聯準會購債的管道；州和地方政府的市政流動性融資；中小企業直接貸款計畫；定期資產擔保證券貸款機制。

此外，梅努欽還要求聯準會歸還這些資金中未使用的部分，他表示這些收回的 4550 億美元預算將被重新分配。

這些措施是疫情爆發期間為了保持市場流動性的措施，但因為某些措施鮮少被使用，因此受到市場批評。這當中以中小企業直接貸款最明顯，截至 11 月初，該計畫僅放款 40 億美元，原先預算規模為 6000 億美元。

針對梅努欽信函，聯準會發表聲明表示，新冠肺炎期間實施的所有紓困措施應該持續進行，為目前依舊緊張和脆弱經濟提供後盾。

消息傳出後，道瓊期貨在亞洲早盤道瓊期貨下跌 203 點，標普 500 期貨下跌 24.25 點，那斯達克 100 下跌 32.25 點，美國 10 年期債券殖利率則回落至 0.819%。

美國近期疫情升溫令市場擔憂，財政部收回部分刺激的消息增添市場不確定性。美國加州週四宣布將對該州的絕大部分地區實行宵禁，並建議民眾感恩節盡量不要旅行。

其他國家也正在遏制疫情反撲，澳洲實施最嚴格的封城防疫措施，東京將其病毒警報提高至最高水平。