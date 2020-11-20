名嘴Cramer報明牌：這10檔今年漲不停 趁年底前搭上車

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四 (19 日) 列了一份「上漲股票清單」，建議投資者可以買進並押注其上漲到年底。

「我們稱它上漲股票，那些一直在上漲且幾乎沒下跌的股票。」Cramer 說。

前一日道指和 S&P 500 甫連跌 2 日，自本週稍早觸及的新高點回落。週四道指和 S&P 500 分別上升 0.15% 和 0.39%，科技加權的 Nasdaq 指數則上升 0.87%。三大指數均脫離了盤中低點。

「在罕見情況下，整個市場會出現回調，就像今天早盤在三大指數回彈之前那樣，你得手刀衝刺般地買進這些上漲股票。」

Cramer 推薦 10 檔他會趁年底前回調買進的股票，並建議風險耐受性更高的投資者可以配置「深度價內看漲期權」。

「隨著 2020 這離奇的一年結束，我預期這 10 檔上漲股票能持續獲勝。」他認為這組選股至少在這動盪的 12 個月過後還能繼續獲利。

身為前對沖基金經理人的 Cramer 表示，機構投資人 (影響股票走勢的大型基金) 會在這個時間點搶進購買當年收益最佳的股票。

「因為年底資金管理人必須向投資人披露持股，所以他們會在此時湧進這些上漲股票，好讓投資人相信他們有多麼聰明。你得在 11 月下旬買進上漲股票，因為華爾街習慣追隨大隊，你得讓大隊為你服務，而不是跟大隊槓上。」

Cramer 年底買進 10 檔股票清單