歐盟：下個月有望批准輝瑞與Moderna疫苗使用

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 週四 (19 日) 表示，歐盟可望在年底前核准輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 生技、以及 Moderna 這 2 支目前正在測試的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗。

范德賴恩表示，歐洲藥品管理局 (EMA) 每天與美國食品藥品監督管理局 (FDA) 就疫苗的評估進行聯繫，以便同步評估。經過週四的視訊會議之後，EMA 認為，最快可能在 12 月下半月批准兩支疫苗使用。

路透社週五援引一位未具名的歐盟官員的話說，歐盟可能支付超過 100 億美元，以購買由輝瑞、BioNTech 和 CureVac NV 共同開發的數億劑疫苗。

報導稱，他們同意輝瑞 - BioNTech 注射的價格為每劑量 15.50 歐元 (18.34 美元)，低於美國的價格。

過去幾天，Moderna 表示，在一項大型後期臨床試驗的初步分析中，其 Covid-19 疫苗的有效率為 94.5%；輝瑞表示，與 BioNTech 共同開發的疫苗，在對臨床試驗數據的最終分析中具有 95% 的有效率，並且已向美國 FDA 申請緊急使用授權。

歐盟已經確認購買了多達 3 億劑輝瑞和 BioNTech 的疫苗，並且還與 AstraZeneca Plc、Sanofi、嬌生 (Johnson&Johnson) 和 CureVac 的其他領先開發商，簽署了供應協議。