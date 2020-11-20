Gartner：公有雲終端用戶支出預期將在2021年成長18.4%

根據市場調研機構 Gartner 的一份報告顯示，2021 年公有雲服務的終端用戶支出有望成長 18.4% 至 3049 億美元。此外，到了 2024 年，雲端服務預期將占整體 IT 消費市場的 14.2%，較今年大增 9.1%。

報告中預期，2021 年公有雲服務的終端用戶支出將從今年的 2575 億美元成長 18.4% 至 3049 億美元。軟體即服務 (SaaS) 部門預期仍將佔據最大的市占率，預期將在 2021 年增長 16% 達到 1177 億美元。

平台即服務 (PaaS) 則將大幅成長 26.6% 達到 5540 萬美元。報告中指出，PaaS 的快速成長主要受惠於遠距工作對於高性能、可擴展且安全的基礎架構的需求增加。另外，到了 2024 年，雲端服務將佔整體 IT 消費市場的 14.2%

Gartner 研究副總裁 Sid Nag 表示，新冠肺炎疫情的爆發顯現出雲端服務的價值。按照需求、可擴展的雲端服務有助於在疫情期間實現成本效益和業務連續性，並有助於企業組織快速推動數位轉型計劃。公有雲服務使用率的增加，使得雲端運用成為新常態。

報告中也指出，根據調查數據顯示，如今已在使用雲端服務的企業中，有多達 70% 計劃增加其雲端支出。隨著企業組織增加對移動技術、敏捷性、協作性和其他遠距工作技術架構的投資，公有雲的成長有望持續到 2024 年。此外，為擴大覆蓋範圍和促進混合型的工作模式，雲端服務提供商與電信公司之間合作將會增加，有望進一步推動雲端部門的成長。