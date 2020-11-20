港股2021投資策略 法人搶先報

今年已接近尾聲，市場原本的不確定因素一一消除，如美國總統大選、疫苗上市等等，在沒有黑天鵝竄出的情況下，不少外資開始對明年港股作出預判，投資人是應該換股加碼今年漲幅落後，如銀行、地產、能源等類股，或是等待科技類股回檔，再行加碼？以下將是各家外資的看法。

摩根士丹利

摩根士丹利在中國資本市場 2021 年展望報告中指出，中國總體經濟趨勢前景強勁，估計中國明年實質 GDP 年增可達 9%，判斷中國資本市場報酬率可達 10%。

同時將恆生指數至明年 12 月底的目標由 24600 點提升至 28700 點，相當於明年底預測本益比的 12.5 倍。

而國企指至明年 12 月底目標則由 9800 點升至 11400 點，相當於明年底預測本益比的 9.3 倍。

高盛

高盛中國首席策略分析師劉勁津則表示，明年底恆生目標上看 29700 點。他預估香港零售業及商辦收租類型的個股將迎接景氣復甦，但因為中國與香港邊境何時能開放仍有不確定性，所以明年恆指漲幅主要是由中資股所帶動。

中金

中金則指出因為今年 H 股漲幅落後全球主要股市，明年看好 H 股市場發展，預期指數報酬率將能達到兩位數。

中金認為在更強勁的獲利表現、偏低的估值水準和充沛流動性三大因素共同支持下，預計到 2021 年底恆生國企指數和 MSCI 中國指數分別攀升至 11800 點和 120 點，與目前相比有 12.4% 和 10% 的上漲空間。

興業證券

興業證券預期明年中美之間磨擦可望緩和，至少情況會優於今年。因此外資對中國資產特別是港股的風險偏將轉變。

此外，港股市場結構和指數成份都在脱胎換骨，以順應中國經濟新趨勢，例如改變發行制度，迎接中概股回歸，以及指數編制規則改變，恆生指數產業市值結構在三年內將可對比 S&P 500 等。上述利多將使港股價值出現重估，配合新經濟成長題材，可望驅動港股新一波行情。

產業選擇

至於在投資產業方向上，金融類股是被外資提及明年加碼投資最多次數的，當中包含銀行、保險、證券。

除了金融外，一些週期性產業、低估值類股也獲得青睞，例如中信證看好農業、興業證看好地產、申萬宏源看好航空等休閒服務類。

即便今年市場普遍認為科技股有高估的可能性，但仍有不少券商仍然看好科技相關族群，如中信證看好網路概念、中金建議加碼信息技術，申萬宏源看好新經濟股。至於近期大熱門的汽車，興業證券、中金和高盛都有推薦。



