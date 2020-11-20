【袁志峰專欄】港股有調整風險，關注防守性股份

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $47.1

1) 股市前景

受隔晚美股下跌影響，恒指昨日微跌，科技股繼續跑輸大市，港股成交額連跌 6 日，反映投資者信心轉弱。阿里 (9988) 昨日收市價較 10 月 28 日盤中高位 309.3 元已下跌 20.7%，技術上有進一步下跌風險。預期防守性較強的電訊股有反彈空間，首選中國聯通 (752)。昨日推介的中國旺旺 (151) 升 4.6%，成交激增，因中期業績遠勝預期，筆者維持買入建議，目標價由 6.0 元上調至 6.5 元。

今天推介是中國移動 (941) — 中國最大電訊營運商。今年首 9 個月收入同比升 1.4%，盈利同比跌 0.3%。今年 6 月底持有淨現金 4100 億元人民幣，約等同每股 23.5 港元。受美國政府禁止機構及個人投資個別中資公司影響，股價過去 6 個交易日累跌 12.7%，但制裁措施會否長期執行存在不確定性。現價對應市盈率 8.1 倍，市賬率 0.78 倍，股息率 6.9%，估值吸引。建議買入，目標價 55 元，止損價 45 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 84 點，已是全日高位，早段跌幅擴大，最多跌 233 點，其後窄幅震盪，收報 26357 點，跌 187 點或 0.7%。成交額按日減 1% 至 1319 億元，11 月以來日均成交額 1640 億元。港股通南向資金淨買入 28 億元，11 月以來累積淨買入增至 454 億元。

藍籌股 14 升 33 跌 3 持平。小米 (1810)、恒隆地產 (101) 及創科實業 (669) 分別漲逾 5%、3% 及 2%，是升幅最大藍籌。騰訊 (700)、舜宇光學 (2382) 及工商銀行 (1398) 皆跌逾 2%，是表現最差藍籌。其次是中國海外發展 (688)、阿里 (9988) 及中國人壽 (2628) 跌 2%。

恒生科技指數跌 0.9%，成份股 10 升 20 跌，小米 (1810) 是升幅最大成份股，其餘 5 隻最大科技股全線下跌。新東方在線 (1797) 漲逾 3%。金蝶國際 (268) 及恒騰網絡 (136) 分別跌逾 4% 及 3%，是表現最差成份股。京東 (9618)、美團 (3690) 及金山軟件 (3888) 跌 2%。

板塊方面，食品、餐飲及體育用品股上升。百威亞太 (1876)、華潤啤酒 (291)、青島啤酒 (168) 及中國旺旺 (151) 漲 4%-5%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 分別升 6% 及 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 2%。黄金、基建、水泥、內險、中資券商及物管股跑輸大市。碧桂園服務 (6098) 及雅生活服務 (3319) 跌 5%。海通證券 (6837) 跌 5%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 跌逾 2%。汽車股表現分化。廣汽集團 (2238) 升 10%，比亞迪股份 (1211) 跌逾 2%。

周四上証指數低開高走，初段曾跌 0.5%，尾市最多升 0.6%，收報 3363.09 點，升 0.5%。深証成指升 0.9%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交減至約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元。滬深股通北向資金淨買入 4 億元，11 月以來累積淨買入 337 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

外電引述環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 數據顯示，歐羅於 10 月份成為全球支付使用量最多的貨幣，是自 2013 年 2 月以來首次超越美元；英鎊及日圓排名緊隨其後，加元取代人民幣排名第五。人民幣的使用佔交易總額之比降至 1.66%，這是自 4 月以來的最低水平。(信報)

4) 個股訊息

中國旺旺 (151)/ 公布截至 9 月底止六個月中期業績，純利按年升 20.9% 至 19.52 億元 (人民幣．下同)，派中期息 0.65 美仙。期內，收入按年升 10.7% 至 102.99 億元；毛利率 48.2%，跌 0.7 個百分點。(信報)

網易 (9999) 公布，今年三季度持續經營淨利潤 30 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 26.8%。非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為 37 億元。期內，淨收入 187 億元，按年增加 27.5%。(信報)