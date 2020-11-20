〈貴金屬盤後〉美元走強壓抑需求 黃金連跌3日 上行前景受挫

週四 (19 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，係因美元走強壓抑黃金需求，交易員衡量全球新冠病例上升的情形。

Zaner Metals 日報指出，「儘管美國確診人數爆炸性增長，但在積極的疫苗消息下，黃金和白銀一直無法凝聚強而有力的復甦，所以我們的直覺仍然偏向熊市，這應會促成投資者某種形式再次奔向品質利益。」

ICE 美元指數上升 0.1%。然而，本週該指數下降近 0.4%。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，美國整個購物假期將籠罩在防疫封鎖狀態中，這將推動美元溫和上漲。

美元升值會影響美元計價的大宗商品，降低使用其他貨幣的海外買家對該商品的興趣。

但是一些商品專家表示，即使美元普遍走弱，黃金本週也無法大幅度凝聚動力，這表明黃金上漲之路可能正受到侵蝕。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「以黃金價格來說，我們看到更多的拋售，但這發生的時間卻在美元指數已經相當疲弱的一週，這顯示投資者開始撤離避險資產，他們更有動力將資本佈置在風險較高的資產。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 12.40 美元或約 0.7%，收每盎司 1861.50 美元。黃金前 2 日也收低。

根據 FactSet，基於交易最活躍契約，今日創 11 月 9 日以來最低收盤價。

12 月白銀期貨價格下跌 40 美分或 1.6%，收每盎司 24.048 美元。前一日跌幅 0.8%。

經濟數據

經濟數據公布後，黃金仍擴大跌幅。

費城 Fed 公布，11 月份製造業指數下降 6 點至 26.3；每週請領失業救濟金人數 5 週來首見上升。

11 月 14 日止的 7 天，初次請領失業救濟金人數經季調後增加 3.1 萬人，達 74.2 萬人。根據 MarketWatch 調查，經濟學家原預期初次請領失業救濟金人數僅 71 萬人。

另外，官方週四公布，有 320237 人透過臨時的聯邦紓困計畫申請津貼，該計畫預計年底到期。

根據約翰 · 霍普金斯大學提供的數據，週四全球新冠確診人數上升至 5630 萬人，死亡人數上升至 135 萬人，激增的病例令許多州和城市頒發新限制，例如紐約宣布將再次關閉公立學校系統。

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