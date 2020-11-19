和泰車yoxi計程車雙北正式營運 拚3年內拓至全台

和泰車 (2207-TW) 今 (19) 日發表全新計程車隊「yoxi」並開始營運，宣告跨足計程車市場，初期營運範圍以雙北為主，拚 3 年內拓至全台；由於目前市場上有高達 80% 的計程車使用 TOYOTA 車款，外界關注是否將掀起一波司機跳槽風，和泰車總經理蘇純興喊出，作為車市銷售龍頭，盼在計程車市場中同樣做到業界第一。

和泰車說明，為積極響應日本豐田原廠的 MaaS(Mobility as a Service) 新策略，全新推出 yoxi 附駕型共享汽車服務，布局共享交通市場。

蘇純興進一步指出，目前全台近 10 萬輛計程車中，有高達 80% 是 TOYOTA 車款，和泰車可說是最了解計程車司機需求的車商，因此，yoxi 將整合和泰集團資源，從購車、貸款、保險到保修服務，以全方位的服務來滿足計程車司機需求。

目前 yoxi 已有逾 700 位司機加入，和泰車預估，總車隊數至年底前可達 2000 台，明年底上看 5000 台，而 yoxi App 上架才 5 天累計會員數已突破 1 萬人，預計年底前將達 20 萬人，明年更有望增至 50 萬人。

和泰車 yoxi 初期營運以雙北為主，預計明年將進入台中和高雄，力拚 3 年內拓展至全台。

為了吸引司機加入，和泰車祭出年底前入隊的首批隊員獨享三大保證，包括 12 月 31 日前每日趟次保障、終身免月租費，以及免負擔個人乘客行銷折扣，相當有誘因。

觀察國內計程車市版圖，最大車隊為台灣大車隊 (2640-TW)，車隊數約 2.2 萬台，其次為大都會約 1 萬台，不過近年來 Uber 和 Line Taxi 也積極拓展市場，車隊數分別來到 6000 台左右。

法人認為，和泰車此次透過轉投資和泰移動服務公司跨足計程車市，除了有助增添營運動能，也有利後續將司機換車需求直接導向自家品牌。