〈APEC領袖會議〉APEC工商對話 習近平強調中國開大門 擁抱世界

周四 (19 日) 中國國家主席習近平在北京以視訊方式出席 APEC 工商領導人對話並進行演說，內容提到中國絕不會走歷史回頭路，不會謀求脫鈎或是搞封閉排他的小圈子。

習近平提到，中國經濟不斷發展，中國人民對美好生活的追求，將對來自世界各地更加多樣化高品質的產品、技術、服務產生更多需求。相信隨著中國市場潛力不斷激發，將為各國提供更廣大的商業機會，為世界經濟穩定發展提供更強勁動力。

他說開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後。中國早已與世界經濟和國際體系深度融合。中國新的發展格局是開放的、相互促進的國內國際雙循環。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。

(圖片: AFP)

習近平稱，今年以來世界經濟不穩定性、不確定性明顯增加，中國即使面對單邊主義、保護主義等不利的環境，但對外開放卻沒有止步，推出一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、推出海南自由貿易港建設方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。

他表示中國將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願與中國合作的國家、地區、企業，中國都會積極合作。

亞太經合組織領導人非正式會議將於周五 (20 日) 舉行，這次會議主辦方是馬來西亞。但由於新冠肺炎疫情因素，會議將透過視訊方式進行。

路透社引述美國官員透露，川普計劃代表美國出席會議，這將會是他繼 2017 年之後，第二次參加。只是白宮方面則不願評論川普是否會參加 APEC。

