APEC雙部長會議今晚登場 將提三大貿易投資主張

亞太經濟合作會議 (APEC) 今 (16) 日晚間將召開雙部會會議，國發會與外交部今共同召開會前記者會，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，將在貿易投資方面提出三大主張，也將表達台灣支持推動自由開放多邊的貿易體系的立場。

鄧振中負責本屆 APEC 強化貿易投資論述，除將說明台灣經濟表現外，也將持續推動 APEC 貿易自由化，強調台灣支持推動自由開放多邊的貿易體系，特別在疫情期間部分國家有糧食禁止出口、限制措施，呼籲在非必要條件下，應秉持自由彼此互相幫忙，最後則是提出對 2020 年後 APEC 發展方向。

國發會主委龔明鑫則負責數位經濟科技促進包容性經濟參與部分，也將著重台灣防疫成果、運用數位科技提供健康服務及產品、包容性經濟參與著重年輕婦女等以人為本主題進行論述，同時表達總統蔡英文指派的兩項任務，包含防疫成果貢獻、鞏固全球供應鏈地位。

除了雙部長會議外，周五 (20 日)APEC 也將舉辦 APEC 經濟領袖會議，今年將由台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀第四度出任我國 APEC 領袖代表，對於疫情後展望，張忠謀指出，未來數位科技將對世界非常有影響力，台灣有充分經驗與實力能貢獻給 APEC 國家，也可望贏來國際支持。