百度恐踩雷？渾水爆YY直播數據不實

百度之前同意以 36 億美元收購「歡聚」旗下的 YY 直播業務。而美國當地時間周三 (18 日) 知名放空機構渾水直指 YY 直播數據假造，導致在美國上市的歡聚集團股價一度崩跌 30%，達每股 70.30 美元，收盤時仍重挫 26.5%。

資料來源: investing.com

渾水創辦人 Carson Block 表示，歡聚集團的 YY 直播從事自動產出、不實交易和假用戶等欺詐行為。經過長達一年的研究認為歡聚時代幾乎整家公司，包含營收、純益、付費用戶等數據都有不實之嫌。

渾水指稱在 YY 上本來應該能很賺錢的直播主事實上只拿到很少的收入。在直播平台上「打賞」直播主的道具大多數為直播主本人不斷「內循環」之前收到的打賞，甚至還有部分「打賞」來自 YY 伺服器，且超過 50% 的打賞是由歡聚集團內部控制的。報告還提到，YY 的國際直播業務 Bigo 似乎也好不到哪裡去。

針對渾水指控歡聚集團沒有立即回應。

百度之前宣布與歡聚集團簽署最終約束性協議，將 100% 買下歡聚集團在中國的直播業務，即 YY 直播，總交易金額達 36 億美元，交易預期將於 2021 年上半年完成。

百度在直播領域起步較晚，收購 YY 意在讓自己在當今最熱門且競爭最激烈的線上娛樂市場迎頭趕上。透過買下 YY 直播，百度將可取得規模 18 億美元、擁有 400 萬付費用戶的直播業務。在直播平台，粉絲向他們喜歡的直播主打賞虛擬禮物。渾水質疑這類的收入模式。

渾水提醒百度是否真的想買下一個幾乎是空殼的事業體。

