歐元區10月核心CPI年增0.2% 符合市場預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週三 (18 日) 公布的數據顯示，歐元區 10 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期下跌 0.3%，與前值相同，符合市場預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家 10 月份 CPI 年減 0.3%，與 9 月份時的年減 0.3% 相同，符合市場預期的縮減 0.3%。與上月相比，則上升 0.2%，與初值相同，符市場預期。

從各類別來看，食品、酒精和香菸在 10 月份的 CPI 增長 0.38%，服務部門增長 0.19%，能源部門則是下跌 0.81%。

若扣除能源、食品及煙酒之歐元區 10 月核心 CPI 指數則年增 0.2%，符合市場預期。與上月相比，則上升 0.1%，低於預期的 0.2%。

歐盟統計局 (Eurostat) 先前公布的數據顯示，在經歷了第二季疫情所引發的衰退之後，歐元區經濟在第三季的反彈力度較預期的要強勁，主要歸功於義大利、法國和西班牙的經濟成長。

歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 較上一季成長 12.7%，遠超市場預期的 9.4%，結束連續兩季的萎縮。與去年同期相比則下跌 4.3%，好於預期的下跌 7%，並好於前值的下跌 14.7%，但已連續三季萎縮。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。