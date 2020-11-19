台股盤前財經要聞 2020年11月19日

《鉅亨網》整理出五件台股盤前要聞，讓讀者在每日早晨快速掌握國內財經大事。

群創董總同聲營運轉佳 全年目標轉虧為盈

面板大廠群創 (3481-TW) 在遠距商機、宅經濟延續下，第 3 季單季轉虧為盈，展望未來，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好面板營運轉佳，面板景氣萬里無雲，第 4 季可望維持獲利，全年目標轉虧為盈，未來也將維持穩定獲利，待營運好轉後，明年也將評估為員工加薪。閱讀全文...

盧明光：碳化矽新品 + 車市回溫 朋程明年營收年增 25% 起跳

朋程 (8255-TW) 董事長盧明光指出，車市景氣第二季落底，下半年客戶拉貨力道明顯回溫，動能將延續至明年，而朋程推出的 SiC MOSFET 封裝，已接獲國際大廠油電混合車訂單，明年下半年就會開始出貨，加上既有產品，營收將重返成長，估年增 25% 以上。閱讀全文...

〈同欣電法說〉Q4 營收估季增個位數續創高 明年 CIS 業績續強

封測廠同欣電 (6271-TW) 昨 (18) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，第四季 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求續強，加上車市回溫，營收可望達全年最高峰，估季增個位數，續寫新猷，毛利率也可望改善，明年則看好 CIS 業績持續成長。閱讀全文...

〈裕隆集團法說〉裕隆配息率有望優過去水準 商場開幕時程再延後半年

裕隆集團昨 (18) 日召開法說會，由於裕隆 (2201-TW) 已連續三季獲利，裕隆表示，若全年賺錢，配息率有望優於過去 45-54% 水準，而對於市場關注的新店裕隆城，由於變更設計影響工程時間，裕隆再次將商場開幕時程由 2022 年第二季延至第四季。閱讀全文...

〈中鋼集團法說〉明年首季價量齊揚 東南亞佈局減輕 RCEP 影響

中鋼 (2002-TW) 看好鋼市回溫態勢不變，預計明年首季，將延續價量齊揚的走勢，而面對區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 將衝擊台灣鋼鐵業，董事長翁朝棟認為，衝擊不是大家想像中的那麼大，中鋼因爲在越南等東南亞地區早有佈局，受影響程度輕微。閱讀全文...

〈觀察〉二波疫情成車市反彈絆腳石？ 三因素解析趨勢仍正向

北半球進入秋冬後，歐美、東南亞等地陸續傳出二波疫情，市場也擔憂谷底反彈的車用市場恐再度出現拐點，不過，業界人士則認為，在有前次防疫經驗、加上經濟考量、以及後疫情助益汽車銷售等因素，估車市反彈趨勢依舊正向。閱讀全文...

〈蔡力行開講〉明年全球景氣將復甦 聯發科展望正面

聯發科 (2454-TW) 昨 (18) 日獲頒台灣企業永續獎，執行長蔡力行會後指出，明年隨著疫情過去，全球景氣將回升，對半導體而言，今年成績已優於預期，聯發科表現也不錯，整體庫存水位相當低，看好需求持續復甦，明年展望正面。閱讀全文...

台新銀理專盜領鉅款 總座：全力加強制度管理 做最嚴謹控制

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行日前爆發理專監守自盜案，涉案金額高達 3 億元創歷史最高，台新銀總經理尚瑞強昨 (18) 日出席公開活動首度針對此案表示，會全力配合主管機關加強制度管理，做到最嚴謹的控制。閱讀全文...

家登與英特格達成和解 將取回 9.79 億元擔保金

光罩盒廠家登 (3680-TW) 昨 (18) 晚召開重大訊息說明會，發言人沈恩年指出，今日已與美商英特格 (Entegris) 達成和解，雙方也簽訂保密授權協議書，因此無法對外公告和解金額，家登將能取回擔保金 9.79 億元，預計用於充實營運資金，專注半導體本業發展。閱讀全文...

日經：台積電 3D 堆疊新產品 獲 Google 率先採用

根據《日本經濟新聞》週三 (18 日) 報導，台積電 (2330-TW) 正在研發新型態的 3D 晶片堆疊技術，首批產品獲谷歌 (GOOGL-US) 採用，最快 2022 年量產。閱讀全文...