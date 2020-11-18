〈中鋼集團法說〉明年首季價量齊揚 東南亞佈局減輕RCEP影響

中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日召開集團法說，看好鋼市回溫態勢不變，預計明年首季，將延續價量齊揚的走勢，而面對區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 將衝擊台灣鋼鐵業，董事長翁朝棟認為，對鋼鐵業衝擊不是大家想像中的那麼大，中鋼因爲在越南等東南亞地區早有佈局，受影響程度輕微。

展望明年鋼市，中鋼執行副總黃建智表示，今年下半年市場觀望氣氛消散，家電、汽車已脫離谷底回升，根據調查，客戶明年第一季需求增加，加上歐美市場需求看漲，煤、鐵原料價格續居高檔，價、量仍維持增加趨勢。

整年來看，中鋼認為，疫情仍是最大變數，若歐、美等重要鋼鐵消費地區疫情能緩和，明年鋼市仍大有可為，根據世界鋼鐵協會 (WSA) 預估，今年鋼鐵消費量將年減 2.4%，明年則將成長 4.1%，消費數量由 17.2 億噸成長至 17.9 億噸。

近期 RCEP 對鋼鐵業衝擊成為市場關注焦點，翁朝棟指出，對台灣鋼鐵業沒有想像中那麼大，因為目前外銷東協 70% 產品免稅，至於中國市場，翁朝棟分析，中國本身就供過於求，加上台灣與中國有海峽兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)，雖然日、韓銷中的稅率在未來十年走向免稅，但整體影響也不大。

翁朝棟強調，目前中鋼在東南亞馬來西亞、印度，以及越南都早有佈局，越南除冷軋鋼廠，後來還有與台塑合資河靜鋼廠，目前兩隻高爐，擁有一貫化優勢，加上取得有原產地證明後，銷歐洲、東南亞同樣免關稅，也會透過產銷配置，發揮新南向佈局的最大效益。

目前中鋼出口至 RCEP 15 個成員國銷量占整體出口 68%，東協 6 國則占 36%。