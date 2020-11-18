外資回補台積電、加碼金融股 操作面板雙虎不同調

台股今 (18) 日終場在台指期拉高結算帶動下，以今日最高 13773.29 點作收，大漲 180.28 點，續創新猷，成交量 2297 億元，三大法人持續買超台股，共 213.9 億元，外資今日回補台積電，加碼金融股，及聯電、鴻海等大型權值股，不過操作面板雙虎不同調，買超友達、減碼群創。

三大法人今日合計買超 213.92 億元，外資買超 211.40 億元、連 6 買，投信賣超 1.05 億元，自營商買超 3.58 億元；期貨方面，外資淨多單增加 1905 口增加至 26264 口。

外資昨日逢高調節台積電後，今日小量回補 7517 張，大買友達 2.5 萬張居冠，長榮、聯電、鴻海則買超逾 1 萬張；持續加碼金融股，包括中信金近 2 萬張、元大金 1.9 萬張、國泰金 1.3 萬張、新光金 1.1 萬張、第一金 1.1 萬張。

外資減碼兩檔反向 ETF，分別為元大台灣 50 反 1 約 6.2 萬張、富邦 VIX 1.1 萬張，賣超電子指標的群創、宏碁，分別賣超 1.1 萬張，中石化、國碩、台泥、陽明、精英也遭調節逾 6000 張。

投信買超標的鎖定貨櫃三雄，長榮買超 4727 張、陽明 3900 張、萬海 1458 張，長榮航也獲買超 4797 張，其他電子股包括旺宏、奇鋐、金像電、光洋科等。

投信賣超標的則以金融股居多，包括開發金 2549 張、永豐金 1855 張、中信金 1133 張、第一金 963 張等，其他賣超標的還有臻鼎 - KY、仁寶、台光電、英業達、冠德、聯電等。