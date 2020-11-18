台積電5奈米產能快速擴張 集邦：2021年底先進製程市占近六成

集邦今 (18) 日指出，2021 年底至 2022 年，台積電 (2330-TW) 客戶包括蘋果 (AAPL-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US)、聯發科 (2454-TW) 及高通 (QCOM-US) 等，皆有 5、4 奈米產品量產計畫，龐大的需求量促使台積電著手進行 5 奈米擴產計畫，有助推升先進製程市占率逼近六成。

集邦表示，台積電今年受華為禁令影響，5 奈米製程僅剩蘋果一家客戶，即便蘋果積極導入自研 Mac CPU 與應用在伺服器的 FPGA 加速卡，總投片量仍難以完全填補華為海思空缺，5 奈米稼動率今年下半年約 85-90%。

展望明年，集邦認為，蘋果將持續生產 5 奈米強化版 A15 處理器，超微 Zen 4 架構新品也將採用 5 奈米，尤其是明年底至 2022 年，除了超微與蘋果外，聯發科、輝達及高通等都皆有 5、4 奈米產品量產計畫，再加上英特爾 CPU 委外訂單，龐大的需求量促使台積電著手進行 5 奈米擴產計畫。

此外，蘋果 2022 年也將改採 5 奈米微縮製程 (4 奈米)，生產 A16 處理器，屆時不排除台積電將進一步擴大 5 奈米產能，以支援客戶強勁的需求。

三星則受惠輝達 Hopper 架構 Geforce 平台 GPU 訂單，以及高通 Snapdragon 885 及自家 Exynos 旗艦系列處理器挹注，明年 5 奈米製程也有擴產計畫，但相較台積電，產能落差仍有兩成。

從客戶別來看，三星獲輝達大單後，也在平澤新廠積極擴張 5 奈米產能，但隨著時序進入 2022 年，由於高通 Snapdragon 895 採用台積電 4 奈米的可能性高，屆時三星將僅有輝達及三星 (LSI) 為主要客戶。

反觀台積電，除蘋果、超微、聯發科、輝達與高通外，更有機會獲英特爾 CPU 委外訂單，TrendForce 看好，台積電 2022 年 5 奈米需求持續穩定及強勁，且 3 奈米製程也將在 2022 年下半年量產，可望進一步推升市占率。