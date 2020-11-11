同欣電新產能全開出 Q4營收可望續創高 全年上看百億元

同欣電 (6271-TW) 受惠 CMOS 影像感測器晶圓重組 (RW) 新產能全面開出，加上手機、車用需求陸續回溫，法人看好，同欣電第四季營收可望續創高，全年挑戰百億元大關。

同欣電昨日公告 10 月營收，達 10.64 億元，已連四個月刷新單月歷史新高，月增 1.26%，年增 51.75%，累計前 10 月營收 79.56 億元，年增 31.59%。

展望第四季，同欣電受惠中國手機品牌積極搶佔華為流失市占，擴大對供應鏈下單，帶動手機影像感測業務續強，整體訂單看至明年第一季，加上晶圓重組總產能 15-16 萬片全面開出，法人看好，同欣電第四季營收上看 30 億元。

此外，由於近期車市回溫，同欣電因專注 LED 車用照明領域，陶瓷基板業務也可隨著車市回穩，同時，由於現今整體市場庫存偏低，客戶拉貨力道復甦下，陶瓷基板業務成長動能可延續至明年。

同欣電第三季營收 28.76 億元，季增 39.41%，年增 50.81%，毛利率 29.59%，季增 1.58 個百分點，年增 7.96 個百分點，營益率 20.2%，季增 0.93 個百分點，年增 8.3 個百分點，稅後純益 3.9 億元，季增 30.87%，年增 107%，每股稅後純益 1.82 元。

同欣電前三季營收 68.92 億元，年增 28.95%，毛利率 27.74%，年增 7.26 個百分點，營益率 18.69%，年增 7.92 個百分點，稅後純益 9.6 億元，年增 93.44%，每股稅後純益 5.17 元。