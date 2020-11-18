奇鋐小金雞富士達營運看增 11/20將登興櫃

散熱大廠奇鋐 (3017-TW) 旗下小金雞富士達 (6805-TE) 預計 11 月 20 日登錄興櫃。富士達主要生產轉軸零件，應用產品包括摺疊手機、筆記型電腦、平板電腦等，且打入大品牌供應鏈，隨著摺疊手機出貨量逐年增加，營運有望同步成長。

富世達聚焦在柔性屏轉軸的技術研發，具有多項內、外摺轉軸技術，擁有超過 400 件商標及專利權，也是全球軸承廠中，少數能同時量產出內、外摺商品的廠商，目前已拿下國際手機品牌訂單。

富世達表示，因應 3C 產品快速發展，市場已朝輕薄化電腦、360 度旋轉電腦、智慧型手機及平板等柔性屏轉軸的方向進行，其中，公司已具有量產折疊機專用軸承的能力。

富世達指出，不同於傳統軸承，柔性屏軸承需要與柔性屏幕完美連接，須克服摺疊多次可能造成螢幕碎裂、顯示器故障等問題；相較於筆電軸承，折疊軸承需要承受更多次彎折，包括用料、良率或者設計難度，都較筆電軸承高許多，因此可靠度相當重要。

據研究機構 Strategy Analytics 最新報告指出，全球可摺疊智慧手機出貨量，將從 2019 年的不到 100 萬支，2025 年增長至 1 億支。睿智顯示研調指出，2019 年摺疊式手機占智慧型手機市場滲透率約 0.1%，預估 2021 年摺疊手機滲透率將有望突破 1%，2022 年有望加速攀升至 3.4%。

富世達認為，未來在柔性屏面板及特殊軸承技術創新突破下，電子產品應用將更加多元，各式應用將不斷推陳出新，可望帶動特殊軸承市場的持續成長。

富世達去年營收 8.65 億元，年增 25%；今年前 3 季營收 15.83 億元，年增 170%；稅後純益 1.13 億元，每股純益 3.66 元。