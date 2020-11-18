凱羿-KY恐認鉅額違約金 董座喊話：有信心將損失降到最低

全球百貨行銷業者凱羿 - KY(2939-TW) 第三季財報揭露，因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金 10 億元，利空打擊今 (18) 日股價開盤跌停鎖住，凱羿董事長蔡謀燦今早對此重申，整體交易已掌握足夠證據證明是詐騙案件，並交由警方進行調查，有信心可將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫北協駐台代表處、俄羅斯商會和油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料的真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務和律師向警方報案。

蔡謀燦強調，根據已掌握的事證和律師專業意見，此交易幾乎可確認為詐騙案件，因此，本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生，請所有股東放心。

蔡謀燦進一步說明，整體交易價格和條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦重申，凱羿財務及業務狀況一切正常，過去一向以零負債經營自豪，截止目前為止，帳上資金仍達 4 億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出，請股東繼續支持。