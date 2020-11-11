布蘭特原油期貨正價差收斂 交易員看多2021年下半年需求前景

布蘭特原油期貨週三 (11 日) 一度升破 45 美元，較上週收盤價上漲 15%，重登 2 個多月新高，如今，新冠疫苗進展正在改變交易員對於明年下半年的原油需求預期。

《彭博社》報導指出，目前來看，明年 6 月交割的布蘭特原油期貨，較明年 12 月交割期貨價低約 55 美分 / 桶，價差已較上週的 1.35 美元 / 桶收斂，顯示市場對於供應過剩疑慮已稍微緩解。

布蘭特原油遠月期貨與近月期貨價差 (圖：Bloomberg)

一般情況下，考量到倉儲成本，遠月的原油期貨價格通常大於近月，呈現正價差 (Contango)。不過，當原油市場現貨需求強勁時，油商將進入近月市場實現交割需求，進而導致價差翻轉，形成逆價差。

IHS Markit 能源諮詢服務負責人 Karim Fawaz 表示：「某種程度上市場鬆了一口氣，但短期仍將面臨挑戰，需求看起來仍相當疲軟。我們預計，能源需求將自 2021 年下半年起復甦。」

華爾街投行紛紛表態樂觀情緒。高盛 (Goldman Sachs) 本週發布報告表示，隨著需求前景改善，油價可能在明年夏季大幅上漲。摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 則預計，明年 12 月全球石油需求將高於疫情前水平。

儘管樂觀情緒正在蔓延，原油市場仍面臨一些難題。在疫情尚未完全受控下，歐洲等地區正處於二度封鎖狀態，顯示能源需求仍可能受到侵蝕。

Energy Aspects Ltd 聯合創辦人 Richard Bronze 說：「需求復甦勢必會耗費許多時間，不過明年下半年的復甦力道會更加強大。」近期，石油提煉及燃料獲利情況均有所改善，顯示市場對於需求在 2021 年下半年恢復正常的期望已越來越高。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA) 石油策略師 Harry Tchilinguirian 表示：「人們對經濟復甦及石油需求的看法正在發生變化，雖然疫苗獲准不會對經濟和石油需求產生立即影響，但人們對於復甦之路的預期將出現改變。」

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