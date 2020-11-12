螞蟻金服喊卡澆熄IPO狂潮 深交所6月來首次駁回企業上市

自上週眾所矚目的螞蟻集團首次公開上市 (IPO) 喊停至今，中國政府加強監管力道令中國 IPO 市場烏雲罩頂，連深圳證交所也駁回企業的上市計畫。
深圳證券交易所的一份文件顯示，軟體開發商江蘇網進科技的 IPO 計畫週三 (11 日) 遭深圳證交所駁回，這是自 6 月深圳證交所推出新規則以來第一個被拒絕的企業。
深圳證交所創業板表示，由於江蘇網進科技未能滿足所有 IPO 要求，其中有關股東間股權轉讓和納稅資訊揭露不足，因此拒絕其申請，江蘇網進科技可在 5 個工作日內要求駁回書進行重新審查。根據 6 月 29 日的 IPO 申請文件，江蘇網進科技計劃籌集人民幣 4.6 億元。
此前，深圳證交所創業板在今年夏季實施新的 IPO 規則，包含降低公司上市的財務要求以及加快審核週期，吸引許多企業參與 IPO。根據該證交所網站顯示，新的 IPO 註冊迄今共受理 433 件，今年中國企業 IPO 數量也創下十年來新高。
在北京通過公布新的大範圍反壟斷法規以控制企業後，中國證券監督管理委員會 (CSRC) 週二 (10 日) 公布，中國證監會將致力於改善公司治理，並加強對首次公開發行股票的審查。
Mamanran Asset Management 總經理 Manran Ma 表示 ，螞蟻集團 IPO 戛然而止，對想要在深圳交易所 IPO 的企業「敲響了警鐘」。中國政府的舉動也可能被視為一個訊號：近期的監管環境與過去相比將更為嚴格。
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