〈陸股盤後〉上證收紅 創業板下挫 指數輪動持續中

周三 (18 日)A 股三大指數開低震盪，不過上證指數相較於深證、創業板兩指數，依舊保持相對較強的走勢。市場消息面清淡，加上離年底越來越近，已有不少法人開始慢慢出脫持股，獲利了結出場。業內普遍認為在年底前已不易出現大漲行情。

而今年漲勢最為強勢的創業板指則在進入 11 月份的第二周後熄火，指數有下探 9 月中低點之勢，是近期三大指數中表現最為疲弱者。

盤面上，非鐵金屬、化纖、有機矽、福建自貿區、汽車、軍工、人造肉、銀行等類股漲幅較大，白酒、醫療、水泥、港口等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

(圖片: AFP)

截至收盤，上證綜指上漲 0.22%，報 3347.30 點；深證成指下跌 0.54%，報 13658.20 點；創業板指下跌 1.41%，報 2620.67 點。今日滬深兩市合計成交額人民幣 8218 億元，日減 3.7%。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 0.15 億元，其中滬股通買超人民幣 6.13 億元，深股通賣超人民幣 6.28 億元。

產業消息

數據顯示有機矽 DMC 市場價格從 7 月底的人民幣 16000 元 / 噸一路攀升至 11 月 12 日時的人民幣 24000 元 / 噸，漲幅高達 50%，創近兩年來新高。有機矽概念股應聲大漲，矽寶科技狂飆 14.7%、新安股份漲停、三友化工大漲 3.9%、回天新材跳漲 8.4%、東岳矽材勁揚 9%。

RCEP 概念股漲勢熄火，不少個股開高走低，渤海輪渡重挫 6%、北部灣港大跌 4.9%、大連港下挫 2.4%、海峽股份大跌 3%。

法人觀點

容維證券指出科技類股現階段面臨資金分流的壓力，但大體上資金仍持續留在市場，只是低估值的類股群現在出現投資機會，而只要資金還停留在市場，大盤出現多殺多的機會就不高。

國盛證券指出，預期大盤後勢仍以區間震盪為主，指數雖然下跌空間有限，向上動能也不足。另一方面主管機關目前正在整頓債市可能帶來的潛在風險，這可能導致短線指數走勢偏弱。投資操作上，投資人可關注在低估值、順週期、以及 RCEP 相關個股，並留意政策導向的概念股。

