美前財政部長籲：拜登新政府應重返強勢美元政策

據報導，美國前財政部長 Larry Summers 呼籲，拜登新政府應恢復強勢美元政策，別把美元給搞砸。

從柯林頓政府到歐巴馬政府時期，政府一致堅持強勢美元是經濟實力。但是，在川普政府領導下，美國貨幣政策轉而弱勢，川普和現任財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 都曾表示，美元貶值對經濟有利，特別是在出口和購買力方面。

Summers 週二 (10) 在參加彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute) 線上活動時表示，他不認為美元有激烈對手，但有鑑於目前政府承諾擴張性政策，他認為，主動使美元貶值或對美元漠不關心都很不明智。

Summers 也對下一任美國財政部長發出訊息指出，強勢美元是「謹慎的做法」，期望拜登新政府，能重回川普政府放棄的強勢美元政策。

Summers 先前也表示，美元是全球避風港，是人們對全球局勢感到不安時金錢流入的地方，如今的危險都在於支出太少，而不是支出太多。

美元今年迄今已下跌超過 3%，渣打銀行全球研究主管 Eric Robertsen 預期，未來幾年內，美元將持續貶值。他認為，過去 10 年來，美國金融資產的出色表現，一直推升美元升值，但是，如果這樣的情況因全球貿易或美國國內經濟議程的變化而被逆轉，加上相對於 G10，美國不再有更高利差優勢，說明美元在未來幾年將持續貶值。