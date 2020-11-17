〈每日外資外匯觀點〉疫苗利多恐怕也難擋美元資產撤出潮

美國生物製藥公司 Moderna 傳出新冠疫苗有效性的好消息，激勵全球股市周一大漲，投資人對政府推出更多刺激措施的預期使得美元指數承受壓力，周二亞洲盤交易時間進一步走跌至 92.50 附近，市場關注即將公布的美國零售銷售數據，預計將再度引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

據媒體調查，市場預估美國 10 月核心零售銷售月增率 0.5%，低於上月的 1.9%；核心零售銷售月增率 0.6%，也低於上月的 1.5%。

儘管輝瑞和 Moderna 傳出的疫苗有效性優於預期，並推升美股大漲。但花旗集團卻指出，如果日後疫苗普及、美國貨幣政策持續寬鬆、美債殖利率曲線趨陡，但美國卻沒跟上全球貿易和經濟復甦，投資人將撤出美國資產並轉化為國際資產，預估美元 2021 年可能下跌 20%。

花旗銀行表示，當投資人開始轉入價值股時，由標普 500 和美元的估值都比世界其他地區都高，將愈來愈多人撤出美國資產，而且美國殖利率曲線若因通膨預期上升而變陡，更將激勵投資人對沖外匯部位，倘若如此，美元可能將提前盤旋下跌。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，疫苗有突破進展是個利多消息，但就算是發達國家部署疫苗也需要相當長的時間，不管有沒有疫苗，明年第三季前的經濟形勢都將很艱難，人們需要大量的貨幣刺激，並實施財政刺激，最終應有助於通膨更接近目標。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 也認為，儘管市場預期經濟將在 2021 年下半年恢復正常，但部分經濟體仍存在巨大缺口，需要各國政府和央行來填補。

新加坡財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，疫苗不會改變近期面臨的問題，我們仍需要撐過這個冬天，意味著將會有更多的刺激措施出爐，而這將對黃金有利。