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SEC主席Jay Clayton宣布提前於年底卸任

SEC主席Jay Clayton宣布提前於年底卸任 (圖：AFP)
SEC主席Jay Clayton宣布提前於年底卸任 (圖：AFP)

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jay Clayton 週一 (16 日) 宣布將在年底提前卸任，結束長達三年半的任期。

Clayton 週一 (16 日) 發布聲明表示：「能和 SEC 中所有能幹且積極的同仁共事，是我職業生涯中的一大，我為我們為推動 SEC 三方使命的每一方面所做出的努力感到驕傲，並時刻關注著社會主要群體投資人的利益。」

在 Clayton 任期內，SEC 共收取約 140 億美元的罰款，其中，2020 年度華爾街與其他證券相關的違規罰款累計超過 46 億美元，創下歷史新高。

普遍來說，SEC 主席通常隨著政權交接而宣布辭任，Clayton 卸任後距離拜登 (Joe Biden) 上任還有 2 個月的空窗期，《路透社》報導指出，民主黨的 SEC 委員 Allison Lee 可能被委任為代理主席。

市場預計，拜登將在未來幾週任命 SEC 新任主席，目前傳出可能人選為歐巴馬執政期間的商品期貨交易委員會主席 Gary Gensler、曼哈頓前聯邦檢查官 Preet Bharara、前 SEC 委員 Kara Stein、Robert Jackson Jr 及 SEC 現任委員 Allison Lee，還有喬治城大學法學教授 Chris Brummer。

Clayton 任內曾進行一系列的法規放寬措施，包含放寬經紀商行為準則，並提議允許所有企業在首次公開募股 (IPO) 前與潛在投資人進行交流，讓上市變得更容易。

然而，外界預期拜登政府上任後，將任命對金融業持較強硬態度的人士執掌監管機構重要職務，包含聯準會 (Fed)、財政部以及 SEC。

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