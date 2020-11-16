【袁志峰專欄】恒指繼續整固 跑贏外圍股市

11 月 16 日推介 - 波司登 (3998)，上日收市 $3.07

1) 股市前景

美國政府禁止美國機構及個人投資個別中資企業，能否有效執行仍不確定，相關公司股價上周五大跌是短線買入機會，建議關注中國聯通 (762) 及中國中鐵 (390)。恒指公司公布季檢結果，美團(3690)、安踏體育(2020) 及百威亞太 (1876) 將染藍，預期百威亞太 (1876) 股價短期上升的概率較大。歐美疫情嚴峻可能對外圍股市構成下行壓力，預期恒指短期內繼續整固。

今天推介是波司登 (3998)，其為中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。上周五，公司公佈了雙十一銷售數據：集團羽絨服業務線上零售金額同比上漲 35% 以上，主品牌波司登線上零售金額同比錄得約 25% 以上的升幅。筆者 10 月 6 日股價於 2.69 元曾建議買入，11 月 9 日盤中見 3.86 元後回吐，現價從高位已跌 20%，對應市盈率為 25 倍，股息率約 2.9 厘，估值仍有吸引力。維持買入建議，目標價 3.5 元，止損價 2.9 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 55 點後急瀉，曾一度跌 260 點至 25909 點才反彈，午後靠穩收復失地，收報 26156 點，跌 12 點或 0.1%。成交額按日減 6% 至 1514 億元。港股通南向資金淨買入 32 億元，11 月以來累積淨買入增至 391 億元。全周計，恒指升 1.7%。

藍籌股 17 升 32 跌 1 持平。藥明生物 (2269)、騰訊(700) 及小米 (1810) 分別漲逾 5%、4% 及 4%，是升幅最大藍籌。手機零件股舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 升 2%-3%。電訊及石油股跌幅居前，中國聯通 (762)、中國移動(941) 及中海油 (883) 是表現最差成份股，分別跌逾 6%、5% 及 4%。工行 (1398)、中國人壽(2628)、中石油(857) 及滙豐 (5) 跌逾 2%。

恒生科技指數升 3.0%，成份股 19 升 10 跌 1 持平。金蝶國際 (268)、京東(9618) 及美團 (3690) 是表現最好成份股，分別漲逾 8%、7% 及 6%。受京東健康通過聯交所上市聆訊提振，阿里健康 (241) 和平安好醫生 (1833) 升 3%-4%。FIT HON TENG(6088)及恒騰網絡 (136) 是表現最差成份股，分別跌 5% 及 3%。全周計，恒生科技指數跌 2.6%。

板塊方面，科技及物管股普漲。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及永升生活服務 (1995) 漲 4%-7%。本地銀行及地產、電訊、電訊設備、石油、基建、水泥及中資金融股下跌。中國電訊 (728) 跌逾 7%。中國太保 (2601)、中國太平(966) 及新華保險 (1336) 跌 3%-5%。中信証券 (6030)、海通證券(6837) 及中金公司 (3908) 跌 3%-5%。中國 4 大銀行跌 2%-3%。中交建 (1800)、中鐵建(1186) 及中國中鐵 (390) 跌 2%-4%。汽車及教育股表現分化。

周五上証指數低 0.35%，已是全日高位，其後偏軟，最多曾跌 1.4%，尾市反彈，收報 3310.1 點，跌 0.9%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交增至約 7300 億元 (人民幣，下同)，較周四多約 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出 49 億元，11 月以來累積淨買入減少至 306 億元。全周計，上証指數跌 0.1%，深証成指跌 0.6%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數上升。道指收報 29479 點，升 399 點或 1.4%。標指升 1.4%，納指升 1.0%。美匯指數跌 0.3%，收報 92.72。現貨金價升 0.6%，收報 1888 美元。全周計，道指升 4.1%，標指升 2.2%，納指跌 0.6%。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國、日本、南韓、東盟 10 國、澳洲及紐西蘭領導人，透過視像方式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，成為全球最大規模的自由貿易區。(信報)

香港政府公布，第三季 GDP 按年下跌 3.5%，惟較第二季的 9% 跌幅明顯收窄。政府預期，第四季 GDP 可進一步輕微改善，但取決於本地疫情須受控，估計今年全年 GDP 收縮 6.1%，是原先預測跌 6% 至 8% 的近上方水平。(信報)

5) 個股訊息

恒指公司公布季檢結果，恒指成份股由現時的 50 隻增至 52 隻。美團 (3690) 終能晉身藍籌行列，另外兩隻「染藍」股份分別是消費股百威亞太 (1876) 及安踏 (2020)，太古(19) 則被剔出指數。(信報)

瑞聲科技 (2018) 第三季純利按年跌 38.1% 至 4.3 億元(人民幣，下同)，收入下滑 9.8% 至 45.2 億元；整體毛利率為 23.6%，較去年同期減少 6 個百分點。瑞聲解釋，收入下挫是因全球智能手機市場周期性及新產品推遲影響。(信報)

彭博報道，有阿里 (9988) 美股投資者上周五（13 日）狀告紐約法院，指控公司及其高層在螞蟻集團 IPO 過程中，作出重大虛假或誤導性陳述。今次集體訴訟，同時代表其他在 10 月 21 日至 11 月 3 日期間買入阿里股票的投資者，要求被告提供補償性賠償，估計至少涉及數以十萬名投資者。(信報)

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