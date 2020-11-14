川普選後首度暗示拜登將繼任 但未承認敗選 

美國總統川普周五 (13 日) 表示自己可能無法再做下一個任期，但他並未承認自己敗選。民調預測機構 Edison Research 周五表示，拜登可望拿下喬治亞州，以 306 張選舉人票擴大勝選基礎。

川普在玫瑰花園表示，他的政府絕不會因為疫情封鎖美國，「誰知道未來會發生什麼事，沒人知道下一任政府由誰做，我想時間會說明一切。但我可以告訴大家，我的政府絕對不會封鎖。」這是上周六媒體預測拜登勝選以來他首度公開談話。

這可以說是川普最接近坦承拜登將繼任的一次，不過他並未承認敗選，或坦承輸給拜登。

Edison Research 周五預測，拜登拿下喬治亞州，16 張選舉人票落入囊中，是 1992 年以來首次有民主黨候選人在喬治亞州勝出；並預測川普贏得北卡羅萊納州、取得 11 張選舉人。這代表拜登以 306 張選舉人票領先川普的 232 張，鞏固勝選基礎。

川普 2016 年也是以 306 張選舉人票擊敗民主黨對手希拉蕊，當時川普形容自己取得「壓倒性勝利」。

川普：疫苗最快明年 4 月全民施打

川普表示，預期最快明年 4 月提供疫苗給全民施打，輝瑞 (PFE-US) 的疫苗「很快」就會獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權 (EUA)。

美國新增確診人數仍在攀高，周四通報單日超過 15 萬人確診。約翰霍普金斯大學最新統計顯示，美國累計超過 107 萬人染疫，24.4 萬人病故。全球累計至少 5300 萬人染疫，130 萬人被奪走生命。

醫界憂心，接下來的感恩節、耶誕節和新年元旦等假期到來，可能導致美國社區感染加劇，出現「超級傳染事件」。

拜登抗疫團隊駁斥封鎖說

美國西岸加州、奧勒岡州和華盛頓州周五呼籲，州內民眾應該暫停所有非必要的旅行。奧勒岡州州長 Kate Brown 更進一步宣布，即日起禁止六人以上集會。

此外，紐約州州長 Andrew Cuomo 表示，東北部六個州將在周末召開緊急會議，共商防疫對策。

拜登抗疫小組首席顧問 Vivek Murthy 博士周五接受 ABC 節目訪問時表示，目前沒有全國封鎖的計畫。

拜登的抗疫諮詢委員會由三位專家共同主持，除了美國公共衛生前局長 Murthy，還有曾任 FDA 委員的 David Kessler，以及耶魯大學教授 Marcella Nunez-Smith。

拜登抗疫小組成員之一 Michael Osterholm 博士周三表示，實施全國封鎖四到六周有助控制疫情，他建議由政府負擔人民封鎖期間失去的薪資，讓經濟在疫苗獲准上市並開始分發之前運作無虞，而拜登政府可以透過舉債支應資金需求。