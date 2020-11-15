〈觀察〉新冠疫苗保護期尚不明朗 市場將再掀一波抗原快篩需求潮

美國製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 與德國藥廠 BioNTech(BNT) 合作開發的新冠疫苗，臨床數據顯示保護力高達 9 成，不過未公布保護效期，未來疫苗開始施打後，仍具有感染風險，因此可偵測體內病毒量的抗原快篩試劑，成為輔助檢測工具，可判斷是否感染病毒，市場需求量將再擴增。

世界衛生組織 (WHO) 公布新冠疫苗標準，最低標準為 50% 效力、半年保護期；最高為 70% 效力、一年保護期。輝瑞與 BNT 聯手研發的新冠肺炎 RNA 疫苗，三期臨床試驗初步結果顯示，疫苗效力高達 9 成，且未發現嚴重安全疑慮，符合 WHO 最高標準，但 BNT 未公布保護期，是否也能達標過關，仍是未知數。

業界指出，疫苗是讓體內產生抗體，當人體感染新冠病毒時，免疫系統可以提早因應，降低死亡率，因此在疫苗保護效期不確定狀況下，儘管大量施打疫苗後，病毒還是會傳播，造成大規模感染。

各國為重啟遭到新冠病毒重創的經濟，陸續建立起旅行泡泡，儘管新冠疫苗明年有望量產、施打，但邊境檢測仍不可少，其中抗原快篩只要檢測出體內有病毒抗原，就代表民眾正在被感染，且檢測時間約 15 分鐘，能與疫苗相互搭配，有望成為常態性國家戰略物資。

台廠包括寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發的 Vstrip，泰博 (4736-TW) 的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，普生 (4117-TE)、亞諾法 (4133-TW) 及台塑生醫等，均有望搶食國際抗原快篩市場大餅。

寶齡、台康與安肽合作研發的抗原快篩試劑，已陸續出貨至東南亞、中東地區，預計年底前有望銷售至印度地區，且看好市場需求啟動擴產計畫，寶齡月產能將從 60-80 萬劑，倍增至 300 萬劑，台康則表示產能無虞。

泰博則是在本 (11) 月取得外銷專用查驗登記證，預計下個月出貨 100 萬劑、1 月出貨 150 萬劑，並在明年第 2 季初前，啟動第 2 條產線，總產能上看 1000 萬劑。普生、亞諾法已將產品進行測試、申請相關認證。