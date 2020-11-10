泰博在手訂單250萬劑 營收貢獻上看7億元

泰博 (4736-TW) 發言人曾俊傑今 (10) 日表示，向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，靈敏度已從 80% 提升至 91.3%，本月取得外銷專用查驗登記證後，將先小量出貨，預計 12 月出貨 100 萬劑、1 月出貨 150 萬劑，法人估，出貨完畢後貢獻營收將上看 7 億元。

泰博今年 5 月取得中研院開發的新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑，不過後續受到臨床試驗受阻、法規變更等因素影響，產品直到本月才取得外銷專用查驗登記證，並得以出貨。

曾俊傑指出，新冠抗原快篩試劑，透過各地經銷商銷售，以目前訂單量來看，除本月小量出貨外，預計 12 月會出貨 100 萬劑、1 月將再出 150 萬劑，此外，也會透過經銷商、部分地區子公司爭取政府標案，若順利得標，出貨將再成長。

法人估，快篩試劑目前單價約落在 6-10 美元，泰博在手訂約 250 萬訂單，營收貢獻約 1500 萬 - 2500 萬美元 (約新台幣 4.3-7.2 億元)。

政府標案方面，曾俊傑解釋，由於各國新冠肺炎感染人數持續增加，當地中央、地方政府對快篩需求也擴大，據了解，各國政府標案每次釋出的數量，會由 3、4 家廠商供應，得標後不會一次性交貨，而是會在半年或 3 個月內，分階段交貨。

泰博新冠抗原快篩試劑，除已取得歐盟 CE 認證外，美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) 已進入審查，印度則在進行臨床試驗。