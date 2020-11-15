信義房屋推動社造16年 無畏疫情與社區齊力讓家園更好

2020 年全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊，國內也因此暫停群聚活動，信義房屋 (9940-TW) 改採「全線上」方式舉辦全民社造行動計畫徵選，避免群聚感染，讓有心想要改善社區的民眾，不因疫情而放棄。今年度提案量也創下 1222 件的歷史新高，共選出 3 件首獎、84 件楷模獎，以及 145 件種子獎。

信義房屋全民社造頒獎典禮也首度以線上方式呈現；信義企業集團創辦人周俊吉先生、全民社造行動計畫評審長柴松林教授、文化部李永得部長、教育部青年發展署陳雪玉署長與行政院農業委員會水土保持局李鎮洋局長等嘉賓，都透過影音方式為今年得獎者期勉與祝福。

全民社造主要推手信義企業集團創辦人周俊吉表示，今年全球受到疫情影響，大概只有台灣在民間與政府充份合作下，還能維持一個比較接近正常生活的狀況，這正是有賴臺灣的居民與社區們互相協助，所得來不易的成果，全民社造行動計畫今年收到 1222 件提案量，打破紀錄，也代表這十幾年來信義房屋一直推動社區營造，已經吸引到不同的世代、不同地區的人，都願意一起投入，讓他們所在的地方、社區能夠更好。

全民社造評審長柴松林教授更以長期的觀察指出，可以看到台灣幾乎一半以上的社區都變成我們社區一家的朋友，也看到許多年輕人進入鄉村，提升了整體的知識水準、道德水準、善心、愛心，使這個社會更趨於團結；同時也擴大了影響力。

全民社造築夢個人類首獎，宜蘭三星國中校長張煇志，與社區將閒置的派出所空間轉型將閒置的派出所空間轉型為學生圓夢的實踐基地。(圖：信義房屋提供)

今年「深耕校園類」由萬芳高中師生再次獲得中學師生組首獎，藉由樂高積木融入在地文化，從集應廟到整個文山區，翻轉了歷史課程的學習方式，結合環境教育走讀行程與居民重新認識在地，從知識的獲取者轉變為分享者，獲得在地居民與團體的響應及參與。獲得「築夢個人類」首獎的張煇志，是現任宜蘭三星國中校長，將閒置的派出所空間轉型為學生圓夢的實踐基地，打造多元學習空間，幫助弱勢及學習低成就學生學得一技之長，更讓學生成為偏鄉巡迴教學服務的小老師，找回學習的自信與成就。獲得「幸福社區類」首獎的苗栗泰雅北勢文化協會，長期致力於傳承泰雅族的傳統文化，串聯社區、學校以及行政體系，以祖靈祭為出發點，保留影像紀錄祭典及習俗，並將相關書籍數位化，建構完整的泰雅族北勢群知識系統與教育模式，紮根泰雅族部落文化。

全民社造築夢個人類張煇志校長，和社區一起以有溫度的陪伴方式，協助弱勢孩子找到學習興趣。(圖：信義房屋提供)

信義房屋自 2004 年起舉辦社區一家計畫，提供社區改造家鄉的經費，舉辦迄今已累計 1 萬 1883 件報名，共有 2608 個社區提案獲得實質經費挹注，參與提案的社區已遍及全台 99.46% 鄉鎮市區，更是目前唯一民間企業榮獲社造界最高榮耀 「第九屆總統文化獎 - 在地希望獎」的殊榮。16 年來透過共學資源與機制，協助提案單位不斷調整、優化、升級自己的計畫，未來仍會持續走進每一處不易觸及的社會角落，鼓勵大家從每一件微不足道的生活大小事開始，重塑里仁為美的淳厚人情，尋回台灣民間的能動性與生命力，盼獲獎單位能持續深化提案能量外，也期許鼓勵全民一起加入社造行列，實現改變自己家園的無限可能。