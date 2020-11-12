信義房屋Q3獲利大增 前三季每股賺1.27元

信義房屋 (9940-TW)) 今 (12) 日舉行法說會，信義房屋認為，全台一般自用型住宅產品買氣可望維持正向穩定，整體房市動能將延續至第四季，甚至到 2021 年，信義房屋 2020 年前三季稅後純益 9.38 億元，每股純益為 1.27 元。

信義房屋公布最新財報，第三季營收為 36.47 億元，毛利率為 31.9%，季增 1.52 個百分點，年增 3.91 個百分點，稅後純益為 5.57 億元，季增 62.55%，單季每股純益 0.76 元；2020 年前三季信義房屋營收 89.39 億元，毛利率 28.71%，年減 2.49 個百分點，稅後純益 9.38 億元，年減 6.72%，每股純益為 1.27 元

信義房屋指出，受惠台灣防疫有成、低利環境與市場資金充沛，使得房市買氣熱絡，呈現第三季淡季不淡的現象，帶動信義房屋自身的仲介核心事業營運穩步向上。

信義房屋強調，雖然第四季國內外環境仍有些許不確定的因素影響，但由於民眾對房市的信心回溫，帶動觀望買盤回籠，自 2015 年積累的買盤能量，反映於今年防疫有成後的房市，一、二手房皆加速去化，加上第四季通常為房市傳統旺季，一般自用型產品買氣可望維持正向穩定，整體房市動能將延續至第四季，甚至 2021 年。

信義房屋日前推出之「DiNDON 智能賞屋」線上看屋功能，提供多元模擬風格之體驗，透過增加客戶觸及管道，促進線下服務機會，讓客戶省心、省力又省錢，加速成交，此功能分別提高物件瀏覽量 2.7 倍、物件帶看量 3.8 倍。而信義代銷受惠市場資金充沛與低利環境，落戶門檻降低，預售屋買氣熱呼呼，第三季營收延續第二季的亮眼表現，並超越去年同期成績，9 月單月營收為近幾年來高點。

另外，信義房屋開發事業方面，信義「嘉和.」案截至 2020 年 9 月底止，預售銷售率達 85%，已暫時停止預售，剩餘戶數原則上將於成屋時再啟動銷售；今年 928 檔期推出緊鄰的另一新案信義「嘉品」案，截至 10 月底止銷售率已逾 3 成。

至於無錫「山水嘉庭」案也持續預售中，在當地房價逐漸向上攀升與重新調整行銷手法之下，可望於第四季提升預售成效。