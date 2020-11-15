傳電聯手支撐台股多頭占上風 留意高檔拉回風險

在傳產與電子股聯手撐盤下，台股盤勢多頭占上風，指數收在收 13273.33 點，創歷史新高，市值突破 40 兆元關卡，投信認為，在基本面支撐下，加上電子股回穩，台股後市並不看淡，但須留意高檔震盪與漲多拉回風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台灣經濟基本面不差，且美國科技股表現亮眼，帶動台灣科技業不少次產業表現不俗，相對看好半導體、高速運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、5G 商轉、自動化設備、電動汽車等重要項目。

周書玄分析，歐美疫情嚴峻部分地區陸續重啟封城與居家隔離，可望延續家隔離 (Work From Home) 商機，其中如筆電、網通、伺服器與電商等具機會。

而美、中新冠疫情疫苗研發陸續傳出好消息，市場推估解封後油價可望墊高，故塑化類股也跌深補漲，此外，車用零組件、電動車等也可留意。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前盤面資金屬健康輪動，電子股有基本面與旺季題材持續發酵，受經濟數據持續好轉支撐下，半導體等供應鏈缺料狀況仍延續，晶圓代工、半導體設備與 IC 設計產業主流地不變，iPhone 12、5G 基礎建設相關題材仍可留意。

從籌碼面來看，根據證交所統計，13 日外資買超 52.14 億元，累積近一周買超近 390 億元，整體技術面均線維持多頭結構不變。

富蘭克林華美投信認為，秋冬歐美日疫情持續擴散，會影響第 4 季經濟表現，但台灣商業活動受影響範圍有限，推估若疫苗有機會量產上市，未來解封的速度一定加快，可望由陸地、航運再到航空，故建議人短線仍應留意漲多風險。

廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦出現波動，但台股基本面佳，並未看到受到近期市場雜音而出現變化，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，建議仍可偏多看待。