信義「嘉品｣盛大開工 甫公開即熱銷逾三成 旗開得勝

信義 (9940-TW) 企業集團旗下信義開發推出全新力作「嘉品｣，於 12 日舉行盛大開工動土典禮，自 928 檔期開案至今，短短時間已熱銷逾三成，旗開得勝，口碑佳評如潮，深獲客戶青睞，已購客戶以板橋在地客居多，除了是銀行金融及科技業菁英族群的最愛之外，也吸引了不少自營商購買。

此一熱銷狀況，主要是被「嘉品｣開闊的河岸及萬坪藝文特區樹海景觀所吸引，加上信義獨有的人文社造 DNA 所感動，優越的地理環境與人文品牌底蘊，使「嘉品｣已成為江翠水岸最新人氣焦點。

「嘉品｣開工動土典禮現場，除了信義開發長官、營造商長官到場之外，也邀請當地里長及已購客戶到場參與動土儀式，共襄盛舉，現場熱鬧非凡。「嘉品｣以更貼近水岸的 24 層擎天地標為規劃主軸，開啟更開闊的景觀生活， 1-4 樓規劃為商場，5 樓為公設，6-24 樓為 37-55 坪景觀寓邸，信義代銷觀察選擇江翠 A、B 區的購屋者，多數是被四周環繞的六座公園綠意以及 1 萬 4000 坪的高綠覆率所吸引，從空中俯瞰「嘉品｣彷彿是一座長在公園裡的建築，擁抱無限綠意。

「嘉品」除了得天獨厚的環境優勢之外，信義開發秉持透明化的誠信企業理念，堅持提供戶戶完整「建物生產履歷｣，嚴謹負責的精神也深受客戶肯定，從原料溯源到施工過程皆嚴格把關，10 月更邀請第一期「嘉和｣已購客戶參觀工地，由工務團隊及營造團隊全程說明導覽，現場 120 位已購客參觀後都紛紛表示「信義真的很用心、有注意到每個細節｣、「你們的細心與用心是我們對信義的信任｣、「非常感謝這樣的安排，讓我們很安心｣、「這就是我們選擇信義品牌的原因｣。

匯集信義房屋近四十年對「家｣的敏銳觀察，信義開發融入「社區一家｣社造經驗，在信義「嘉和.｣及｢嘉品｣推案的同時提出「人文寓所社造計畫｣，打造專屬於社區鄰里的「OUR-Space」社造體驗館，提供在地居民、政府或企業團體人文活動的社造空間，客戶在購屋後，信義開發就會為客戶全面啟動社造旅程，交屋前就可親自參與社區各項活動，建構社區友鄰聯繫網絡，實現信義品牌對家的理想藍圖，「家在信義，幸福啟程」許所有客戶一個幸福的家，幸福的社區。