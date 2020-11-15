誠美材Q4產能滿載迎最旺一季 訂單看到明年上半年

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 營運逐步回溫，受惠電視、IT 產品需求追單下，第 3 季單季轉虧為盈，誠美材看好，第 4 季產能近滿載，營運可望再優於第 3 季，迎來全年最旺，獲利動能也將延續，訂單能見度最遠可看到明年上半年。

誠美材表示，疫情帶動的遠距商機，刺激電視、筆電、顯示器需求維持高檔，同步受惠面板廠營運轉佳，供需維持健康水準，第 4 季接單大於供給，加上認列昆山奇美挹注，第 4 季營收逐月成長，規模持續擴大；據悉，誠美材 10 月本業已轉虧為盈，本季營運轉佳。

據了解，誠美材去年失去昆山奇美經營權，因此改依持股比例認列昆山奇美獲利，但仍是單一最大股東，持股 38.4%，第 3 季認列約 5000 萬元獲利，而昆山奇美目前 1.5 米幅寬產線滿載、2.5 米幅寬產線則僅開出 3-4 成，預期產能陸續開出後，營運貢獻度將再提升。

價格方面，法人認為，偏光板廠受惠面板營運轉佳、價格走揚，加上台廠供給相對有限，在需求強勁下，偏光板價格醞釀調漲。

產品營收比重方面，誠美材估第 4 季電視仍占大宗，占比達 50%，筆電、顯示器等 IT 類產品則各占 12、23%，手機等中小尺寸產品則占 15%；客戶分布狀況，台系客戶占比約落在 3-4 成，

誠美材第 3 季單季轉虧為盈，稅後純益 336 萬元，每股純益 0.01 元，累計前 3 季稅後仍虧損 2.09 億元，每股虧損 0.32 元，虧損則逐步收斂。