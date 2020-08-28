誠美材營運轉佳 明年衝刺OLED、車載應用

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 看好下半年在客戶新品放量、產品組合優化下，將帶動稼動率提升、營運好轉，估第 4 季可望單季虧轉盈；展望未來，誠美材將衝刺 OLED 應用，布局已久的車載市場明年也可望有顯著成長。

誠美材去年歷經經營權之爭、債務協商問題，嚴重衝擊資金周轉、營運，但隨著經營權之爭落幕、與銀行達成債協，營運逐步好轉，今年以來產能稼動率皆維持 6 成以上，隨著訂單增加，稼動率可望進一步提升，誠美材也力拚在今年內完成債務協商。

展望未來，誠美材逐步擺脫營運谷底，加上近期電視、IT 需求回溫，也計畫調整產品組合，新增中國、日本、韓國客戶，提升 OLED 應用、車載產品比重，目前已有小量產品進入客戶驗證階段，預期在基期較低的情況下，明年將顯著成長。

另一方面，誠美材去年退出昆山奇美增資案，隨著增資案完成，誠美材雖仍為最大單一法人股東，持股 38.4%，但已喪失控制權，不過據了解，誠美材仍看好昆山奇美未來營運，並不會出脫持股。

根據誠美材財報顯示，第 1 季昆山奇美受疫情影響，開工遞延，導致誠美材單季認列虧損約 5000 萬元，但昆山奇美隨著訂單增溫、2.5 米幅寬產線運作，第 2 季已轉虧為盈，誠美材也依比例認列獲利約 7000 萬元。