明基材Q3純益年增近7成 EPS 0.36元 單季賺贏上半年

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (4) 日公告第 3 季財報，稅後純益 1.16 億元，季增 51.18%、年增 69.46%，每股純益 0.36 元，單季賺贏上半年，展望下半年，由於今年面板廠未有大型投資案，估第 4 季偏光板需求、價格變動不大，營運可望維持第 3 季水準。

明基材第 3 季營收 38.25 億元，季增 2.83%、年增 8.49%，毛利率 14.91%，季增 0.52 個百分點、年減 0.51 個百分點，營益率 3.96%，季增 1.28 個百分點、年增 1.62 個百分點，稅後純益 1.16 億元，季增 51.18%、年增 69.46%，每股純益 0.36 元。

累計明基材今年前 3 季營收達 109.9 億元、年增 3.9%，毛利率 14.59%，年減 1.64 個百分點，營益率 3.04%，年減 0.69 個百分點，稅後純益 2.25 億元，年增 0.1%，每股純益 0.7 元。

法人表示，明基材受惠整體面板廠庫存水準偏低，產能維持近滿載，持續進行產線去瓶頸，估產能可望再增加 5-10%，另外，車用電池隔離膜、醫材產品等非偏光板產品營收比重也可望逐步提升。

明基材 10 月合併營收則達 13.5 億元，月增 4.05%、年增 17.97%，為近七個月新高，累計今年前 10 月營收達 123.4 億元，年增 5.28%。