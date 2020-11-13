台商回台投資台南市1432億元占比達15% 面板廠青睞南科

近一年來，台商積極返台設廠擴產，台南市政府今 (13) 日公布統計，截至目前，台南共吸引 35 案 1432 億元投資，占整體台商回台方案的 15%，帶動 10787 個就業機會，其中，面板大廠群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 皆青睞南科，紛紛回流擴建產線。

台商回台方案為 3 年計畫，群創分別在南科及竹科擴廠，總投資額高達 701 億元，興建 AI 智造自動化產線，主要生產各式液晶面板及觸控模組，包括電視、筆記型電腦及車用面板等。群創第 3 季受惠需求、報價回溫，終結連七季虧損，第 3 季稅後純益 15.42 億元，每股純益 0.16 元，累計前 3 季虧損已較去年同期收斂。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，除了群創外，南茂 (8150-TW)、彩晶及啟碁 (6285-TW) 投資金額分列第 2 至 4 名，其中，南茂的液晶顯示器驅動 IC 封裝測試產能排名全球第二，主要的測試與封裝設備機台分別在竹科及南科，生產項目為個人用電腦、通訊設備等。

此外，瀚宇彩晶則是華新麗華集團中小尺寸面板廠，投資南科廠生產線以因應國際品牌車載需求，並新增 Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線；啟碁專精於通訊產品的設計、研發與製造，提供包含 RF 天線設計、軟硬體設計、機構設計等。

根據統計，台商回台方案上路迄今，投資台南企業共計 35 案，總金額達 1432 億元，占比約 15%。南市府指出，針對投資額超過 2 億元以上的投資案，市長黃偉哲每月召開投資會報列管，強化招商服務單一窗口功能，協助企業排除障礙，加速落實投資。