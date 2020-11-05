面板報價反彈 彩晶Q3虧轉盈每股賺0..52元 前3季0.34元

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (5) 日公告第 3 季財報，受惠平板等中小尺寸產品需求強勁、面板價格反彈，第 3 季單季虧為盈，抵消上半年虧損，單季純益達 16.36 億元、年增 4.32 倍，每股純益 0.52 元，累計前 3 季純益 0.34 元。

彩晶第 3 季營收 54.38 億元，季增 48.7%，年增 26.94%，毛利率 36.85%，季增 35.05 個百分點、年增 23.43 個百分點，營益率 27.07%，較上季虧轉盈、年增 25.13 個百分點，稅後純益 16.36 億元，也由上季虧轉盈、年增 4.32 倍，每股純益 0.52 元，

累計彩晶前 3 季營收 125.12 億元，年增 6%，毛利率 17.55%，年增 4.86 個百分點，營益率 6.82%、年增 4.86 個百分點，稅後純益 10.6 億元、年增 32.3%，每股純益 0.34 元。

彩晶表示，受惠遠距商機發酵，以平板為主的中小尺寸需求強勁，估第 4 季動能可望延續，其他包含穿戴式、平板、工控面板需求也可望維持高檔，車載方面也有回溫，而日前計畫新增的車載模組產線也預計 12 月完工投產。

出貨方面，彩晶第 3 季總出貨量達 464.1 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 9.4%，產品平均售價約為 40 美元、季增 11 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1.55 億片，大尺寸面板出貨量約為 55 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 12 萬台。

產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品營收占比達 44%，6.2-10.1 中尺寸平板相關產品占比 43%，11 吋以上大尺寸面板產品則占 13%。