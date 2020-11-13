盤前財經大事搶先讀2020年11月13日

今日操盤前瞻

歐元區 Q3 GDP

美國 10 月 PPI

法說會：亞泥、華新、廣達、茂林 - KY、鼎炫 - KY 等

川普再簽禁令 封殺 31 家中國軍方背景企業

近期美中關係因香港問題再度對立，週四 (12 日) 美國總統川普再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的 31 家中企，包含中國電信與海康威視等。閱讀全文...

劉揚偉：美選結果不影響威州布局 將彈性開出新產品線

對於外界關注美選結果是否影響鴻海 (2317-TW) 威州廠投資案，董事長劉揚偉先是幽默回應「美國大選結束了嗎？」，但隨即強調，不論到明年 1 月 20 日，美國是誰當總統，只要在全球 G2 情況維持下，威州投資還是會繼續，但會因應市場需求開出新產品線。閱讀全文...

〈海運業獲利衝高〉長榮 Q3 大賺逾 80 億元 賺贏過去 3 年獲利總和

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益高達 81.85 億元，年增 5937%，每股純益 1.7 元，不僅創 2010 年第四季以來單季新高，更是一季就賺贏過去三年獲利的總和。閱讀全文...

矽力車用、伺服器新案出貨 董座：明年營收再增 2 至 3 成續創高

股后矽力 - KY(6415-TW) 昨 (12) 日召開法說會，董事長陳偉指出，明年車用、伺服器新案將開始出貨，導入客戶端的 5G 基地台晶片數量也將較今年倍增，看好明年營收再提升 2-3 成、續創新高，法人估，矽力明年營收上看 175 億元。閱讀全文...

聚陽累計前 10 月每股稅前賺 10.74 元 直逼去年全年

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 昨 (12) 日公告自結 10 月稅前盈餘 2.5 億元，年增 15.7％；累計前 10 月盈餘 23.6 億元，直逼去年全年，年增 8.8％，每股稅前盈餘約 10.74 元。閱讀全文...