台積電供應鏈鹹魚大翻身 洗衣也能年營收破億

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 過去 5 年市值成長 212%，來到 11.3 兆元，不僅帶動半導體供應鏈發展，也讓台灣經濟有向上提升的機會。光洋應材為國內首家供應高階半導體前段製程靶材企業，打破日美大廠寡占的局面；尚磊每年洗滌無塵衣可達 150 萬套，年營收超過 1 億元，目前已有 1300 家台廠加入台積電供應鏈，扭轉經營體質、命運鹹魚翻身。

根據《今周刊》報導，台灣 GDP 一年產值達 6100 億美元，全球排名第 22，算是中等國。然而，拜半導體產業蓬勃發展，尤其是晶圓代工稱霸地位所賜，台灣在半導體材料、化學品、設備的採購上，卻是一等一的王者大國。根據國際半導體產業協會 (SEMI) 統計，半導體特用化學品去年全球市場規模 353 億美元，台灣市場即占 22%，居世界第一。

今年 5 月 6 日，台積電官網秀出一張照片，承認光洋應材已經成為「台積電供應鏈大聯盟」一員。光洋應材也從後段封裝製程轉進高階前段製程靶材，打破長久由日商東曹、住友化學、三井礦業、美國霍尼韋爾等少數公司寡占的局面，董事長馬堅勇指出，對我們靶材廠而言，能進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣。

台積電供應鏈鹹魚大翻身，光洋應材只是其中之一，台積電指出，每年交易次數超過 3 次，下單金額超過 500 萬元的供應商總計約 1300 家之多。上市櫃企業如果擠入台積電供應鏈大聯盟，往往成為投資人追捧標的，因為，這代表他們跟著台積電一起成長的機會大增。

尚磊科技 1999 年在桃園龍潭尋地興建一座 Class 1 無塵衣洗滌廠，專門為高科技公司洗滌無塵室衣服，隨著半導體、光電、生技產業起飛，營運逐漸步上軌道，經營 20 年下來，迄今累積超過 200 位大大小小的客戶，每年洗滌產能，無塵衣 150 萬套、無塵鞋 60 萬雙，年營收超過 1 億元新台幣。

除了為台積電洗滌無塵衣外，尚磊也供應用來擦拭晶圓片的無塵捲布，董事長白陽泉表示，台積電希望無塵捲布用完後，可以清洗後再使用一次，這麼賺錢的企業，那麼小的耗材也回收使用，這點相當印象深刻。

白陽泉指出，與台積電做生意，要求很「囉唆」，要簽署一堆規範，例如薪資一定要高於法定要求、不能違法超時加班、洗滌後的純水要達到排放環保標準等。他說，達到台積標準過程的確辛苦，但做到了，其實也無形中建立起一種競爭優勢。

《今周刊》報導指出，當大家都只看到台積電 7 奈米、5 奈米或 3 奈米製程領先群倫，認為這是台灣半導體能不懼中國紅色供應鏈急起直追的競爭優勢關鍵所在，事實上，落腳並扎根台灣的半導體供應鏈，扮演了無名英雄的重要角色。