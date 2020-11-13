風阻與海流改變海洋垃圾分布 中研院示警：台灣等亞洲國面臨巨大危害

全球每年有 480 萬至 1270 萬噸的垃圾流入海洋，這些海洋垃圾究竟漂向何方？中研院利用大數據分析，發現風阻效應與海流都會影響海洋垃圾分布，且已從亞熱帶逐漸轉移到熱帶和極區，尤其以太平洋區最為嚴重，台灣與亞洲區域恐面臨巨大危害。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修、環境變遷研究中心副研究員辛宜佳，與台大漁業科學研究所副教授柯佳吟，組成研究團隊，利用大數據運算分析 25 年 (1993-2017) 來，全球七大洋區的垃圾分布。

鄭明修表示，海洋垃圾在全球各區域的累積有百倍到千倍的差異，其源頭來自沿岸與大洋的海洋垃圾，隨著不同海流與風阻效應，決定可能的終點。同時，超過 50% 的垃圾持續在海上漂流，影響海洋生態甚鉅。

辛宜佳說明，比重較海水小的中、高風阻海漂物，如保麗龍、寶特瓶等，容易隨風漂移，主要累積在北緯 10 度和南緯 10 度的熱帶海域及南緯 60 度的極區海域；比重較海水大的零至低風阻垃圾，主要累積在北緯 20-30 度和南緯 20-50 度的副熱帶海域。

研究團隊表示，依據模型模擬結果，海洋垃圾將從太平洋東岸轉而累積至太平洋西岸，台灣與其他亞洲國家將面臨巨大的垃圾危害。另外，像塑膠因為比重比海水小，可被運送得非常遙遠，南、北冰洋可能是另一個海洋垃圾堆積熱點。



值得注意的是，龐大的海洋垃圾累積將讓生物多樣性熱點遭受最大衝擊。柯佳吟指出，頻繁的漁業作業區域、具有較高海洋初級生產力區域都與海洋垃圾分布熱點重疊，若垃圾只增不減，整體海洋生態系與人類經濟活動都會受到影響。