正瀚推高單價精品咖啡 添營運新動能

正瀚生技 (6534-TE) 旗下風味物質研究中心，將全產業鏈數據科學分析技術授權給極品莊園咖啡公司，推出紫葉與 SL34 兩款精品咖啡，儘管此咖啡豆單價比一般咖啡豆高出 10 倍，推出後已接獲訂單，有望添營運新動能。

正瀚風味物質研究中心攜手極品莊園咖啡公司、阿里山的卓武山咖啡農場、鄒築園、優遊吧斯三大莊園，推出「紫葉」與「SL34」兩款全新咖啡系列產品。

董事長吳正邦表示，SL34 是阿里山脈種植面積最大廣、海拔最高的咖啡樹種，品質優良且產量大，堪稱是阿里山精品咖啡代表之一；紫葉則是因咖啡樹的花瓣為粉色，且種植較為困難，產量相對稀少。

價格方面，SL34 過去每斤約 1000 元左右，隨著技術、品質、產量提升下，價格攀升至 3400-4000 元，價格是一般咖啡豆的 10 倍，吳正邦說，儘管單價較高，不過精品咖啡豆上市後，已接獲訂單，更出現供不應求狀況。

據統計，台灣咖啡市場年複合成長率達 20%，且消費者越來越懂得品評咖啡，台灣咖啡種植面積，近 5-6 年來也從約 900 公頃擴增至 1100 公頃。

吳正邦表示，正瀚具有農業分析技術，包括將咖啡樹開花期縮短、集中，拉長採收期時程，以及加強咖啡樹的光合作用，樹種維持健康狀態，整體產能將大幅提升，並帶動單價成長。