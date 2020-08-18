正瀚農業新品銷售旺 明年出貨可望翻倍

正瀚生技 (6534-TE) 董事長吳正邦表示，今年將推 3 項新品，其中，Promote 蛋白質促進劑可達減碳效果，產品上市後，市場反應佳並陸續接獲新訂單，預期明年出貨可望較今年翻倍。

農作物量產共有三大基礎成分，分別為糖類、脂肪和蛋白質，正瀚開發的 Promote 蛋白質促進劑，可提升作物吸收二氧化碳，並合成更多糖和脂肪，同時作物也會吸收和同化氮 (植物所需的化合物)，合成蛋白質，因此 Promote 蛋白質促進劑除可提升作物量產，也能達減碳節能效果。

吳正邦指出，原預期今年受到新冠肺炎疫情影響，新品推廣恐受阻，不過 Promote 蛋白質促進劑第 1 季末上市後，銷量優於預期，累計前 7 月已出貨 7 個貨櫃，超過 1 萬公升，陸續也接獲新訂單。法人看好，隨著新品拉貨動能暢旺，估明年有機會出貨 35 個貨櫃，較今年倍數成長。

正瀚另一款新品為氣候調理劑，提升作物對不良環境的耐受性，在極端氣候來臨前，讓作物預先啟動防禦機制，增加作物在異常氣候下的存活機率，減少農業損失、穩定作物供給、保障農民收入，目前也已取得美國商標登記證。

吳正邦表示，聯合國永續發展會議通過，2020 年全球化學肥料用量將減少 20%，各國也訂下減量目標及時間表，其中，輸入美國的農藥，若標示為節能減碳，能被優先採購且不受市場價格競爭，因此，公司開發的產品可望快速拓展市場，有助毛利率成長。

正瀚銷貨集中在北半球，過去造成營收淡、旺季明顯，全年營收占比中，12 月 - 5 月約占逾 8 成，6 月 - 11 月僅占近 2 成，因此，近期積極拓展南半球市場，使通路商地區分散，達到淡、旺季平衡。