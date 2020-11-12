不動產授信LTV新制明年6月上路 銀行房貸放款空間增加2.19兆元

金管會今 (12) 日指出，要求最晚明 (2021) 年 6 月起，銀行計算不動產授信的風險權術須改用「貸款成數 (LTV)」新制，依據 LTV 新制試算結果，共有 30 家銀行資本適足率可從目前平均 14.03%，提高到 15.1%，增加 1.07 個百分點，銀行可承作的不動產授信放款空間將增加 2.19 兆元。

依現行規定，銀行做自用住宅放款適用 35% 的風險權數、非自用住宅為 75%、商用不動產風險權數 100%；而根據巴塞爾委員會的最新規定，是採用房貸成數計算風險權數 (LTV 法)，考量 LTV 法更能精確衡量暴險，金管會原規劃於今年第三季實施此新制，但因為新冠疫情干擾，延後一年至 2021 年 6 月實施，有助降低銀行的風險性資產。

金管會銀行局副局長林志吉表示，金管會以今年 6 月底數字採 LTV 新制估算，共有 30 家銀行資本適足率可從目前平均 14.03%，提高到 15.1%，增加 1.07 個百分點，只有一家下降；其中有 6 家資本適足率更可以增加到 2 個百分點以上。

至於普通股權益平均增加 0.88 個百分點，第一類資本則平均增加 0.94 個百分點，增加最多的銀行，此兩種自有資本比率都增加 2.36 個百分點。

林志吉表示，目前已有 10 家銀行完成系統建置，年底將採用新規定，另外 21 家，則等到明年 6 月底才適用，初估 LTV 新制上路後，整體國銀的風險性資產會從 31.07 兆元降到 28.874 兆元，也就是銀行可承作的不動產授信放款空間可增加 2.19 兆元。