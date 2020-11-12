〈和碩法說〉Q4筆電出貨估季減15-20% 全年仍優於去年

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望第 4 季，總經理廖賜政表示，隨著通訊新品上市、宅經濟動能延續，看好資訊、通訊、消費等三大產品需求，對第 4 季營運審慎樂觀，但受零組件吃緊，估筆電出貨將季減約 15-20%，全年出貨則仍將優於去年。

廖賜政表示，第 4 季三大產品都可望成長，除了通訊產品新品挹注外，遊戲機等消費性產品也受惠宅經濟延續可望維持高檔，但受零組件吃緊影響，估第 4 季筆電出貨將季減 15-20%，達約 240-265 萬台，桌機模板也將季減約 5%。

零組件缺貨狀況，廖賜政指出，現階段因半導體 8 吋、12 吋晶圓產能滿載、供不應求，導致吃緊狀況發生，但廠商已開始積極調整產線、去瓶頸，估最快明年第 1 季、最慢第 2 季吃緊狀況可望緩解。

在庫存管理方面，廖賜政表示，和碩兩年前就開始嚴格管控庫存水準，現在庫存水準落在 1 個月以內，第 3 季也有效降低新台幣升值、庫存對營運的影響。

展望未來，廖賜政指出，和碩第 3 季在本業持穩、子公司鎧勝 - KY(5264-TW)、景碩 (3189-TW) 等投資效益逐步顯現後，營運表現穩健，未來短期將持續提升本業生產規模、營運效率，中長期則將把產能做適當調配、拓展客戶及產品線，強化整體獲利能力。