〈金管會備詢〉壽險大買不動產 黃天牧：今年投資內涵不同

壽險業今 (2020) 年已投資不動產高達 1808 億元，創歷史新高，對此，金管會主委黃天牧今 (22) 日在立法院表示，壽險業這波投資不動產與 8 年多前內涵是不同的，「我認為這波是健康的」。

金管會統計，今年截至 8 月底，壽險業投入不動產金額共 1808 億元，其中有 508 億元屬於壽險業因採用公允價值衡量產生的評價增值利益，扣除此項之後，實質投入不動產金額高達 1228 億元，創史上新高。

黃天牧表示，今年壽險資金買不動產的內涵，與 2012 年前有很大的差異，今年投入 1808 億元，但要扣掉 508 億元的不動產評價增值利益，其他大部分是買地上權、BOT、商辦等，就算有買一筆素地，也都有規定投資報酬率以及幾年內要開發，目的是收取長期租金收益。2012 年以前，外界比較有疑慮的是壽險業買素地、開發豪宅，目前已不復在保險業投資的項目裡。

黃天牧強調，保險業吸收保費要去運用，作這些投資目的是要提供保戶的收益率，基本上不希望業者太多投資項目流往海外，因此國內必須要有機會、投資項目讓壽險公司投資，「所以我認為今年這波壽險業投資不動產的內涵是健康的。」

至於壽險投資不動產是否助漲房價上漲，黃天牧回應，房價決定因素很多，如利率、經濟發展等，壽險業者配合地方政府需求，做地上權投資，收入也是歸地方政府，這是雙贏共榮，希望外界用正面方式來看待此趨勢。