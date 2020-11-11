〈能源盤後〉疫苗持續激勵樂觀情緒 原油連2日大漲

週二 (10 日) 交易，在前一日歷經 5 個多月來最大單日漲幅後，原油期貨價格又擴大上漲，係因市場對 COVID-19 疫苗前景感到樂觀，儘管疫情持續蔓延已挫傷燃料需求。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示，「因為出現新冠疫苗的希望，需求前景改善了，石油資金也短缺。」

「市場先前本預期會出現更多活動的限制、封鎖，且預期需求被破壞更甚，所以雖然疫苗距離推出還有數月之遙，但交易者必須為需求回歸的前景做調整，且需求復甦速度可能較生產速度還快。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.07 美元或近 2.7%，收每桶 41.36 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.21 美元或近 2.9%，收每桶 43.61 美元。

週一 WTI 原油跳漲 8.5%、Brent 原油飆升 7.5%，係因輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US 宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據，激勵投資人湧向風險資產。

但是，一些分析師質疑，隨著歐美新冠病例的激增，開始對消費者和商業活動構成壓力後，原油價格近期內還能夠上漲多少。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 週二分析報告提到，「儘管疫苗開發成功後，最終應可支撐石油需求返回正常水準，但現階段還面臨許多阻礙，包括最終批准、量產、物流等，但市場希望，疫苗即時的開發可以避免未來進一步封鎖的必要性。」

該諮詢公司指出，其歐洲的道路移動性指標已經下降至 6 月以來的最低點，因截至 11 月 6 日的數據開始反映出法國和德國新鎖政策的初期階段。

德國商銀分析師指出，10 月份中國原油進口量跌至 4 月份以來的最低水準，同時沙烏地阿拉伯又為亞洲客戶提供了 12 月發貨的進一步折扣，「可能是因為需求疲軟，與阿曼 / 杜拜基準價格相比，每桶油有 50 美分的優惠價差，客戶可以享受自 6 月以來的最高折扣。」

EIA 將於週四公布上週能源供應量報告，因為週三是退伍軍人節，屬於聯邦假日，但當日商品照常交易。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 原油供應量下降 300 萬桶、汽油庫存量下降 60 萬桶、蒸餾油下降 200 萬桶。

EIA 在週二發布的月報中下調了今年和明年的 WTI 和 Brent 原油價格預測。EIA 現在預期 2020 WTI 原油價格平均 38.24 美元，較 10 月時的預期下降 1.3%，EIA 也將今年 Brent 原油價格預期調降 1.4% 至 40.61 美元。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 1.1941 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 1.2525 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲近 3.2%，收每百萬 Btu 2.949 美元。

EIA 的每週天然氣供應數據將於週五發布，同樣因為週三休假的緣故。