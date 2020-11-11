〈稅收統計〉連假+美大選 10月證交稅收跌破百億降至99億元 月減近3成

10 月受到連假以及觀望美國總統選舉結果影響，台股成交量下滑，證交稅稅收也跟著縮水，單月實徵淨額跌破 100 億元，僅 99 億元，較前月減少近 3 成，但仍較去年同期增加 12 億元、年增幅 14.1%。

財政部統計處今 (11) 日公布最新稅收統計，10 月台股日均成交量降至 2064 億元，較前月減少 245 億元，成交量下降也讓證交稅實徵淨額縮減剩 99 億元，終結連續 5 個月單月稅收破百億元。

統計處副處長陳玉豐表示，10 月證交稅收減少主要與中秋、國慶連續假期，交易天數減少有關，加上時間接近美國大選，股市上沖下洗震盪，導致交易量下滑，進而影響證交稅收。

陳玉豐也說，今年前 10 月證交稅收 1169 億元，仍續創歷年同期新高，且僅次 2007 年全年稅收 1289 億元，以及 1997 年全年稅收 1211 億元。

今年以來台股成交量明顯回溫，每日平均成交量達 2000 億元以上，3 月受疫情影響股市劇烈震盪，單月稅收高達 124 億元，5 月起連續 5 個月單月稅收超過 100 億元，8 月稅收更衝上 176 億元，創今年以來新高。

根據財政部統計，10 月稅收雖跌破百億元關卡僅 99 億元，但仍比去年同期增加 12 億元、年增幅 14%；累計前 10 月實徵淨額共 1169 億元，仍比去年同期增加 436 億元、年增幅 59.5%。