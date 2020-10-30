〈財報〉MLCC大廠村田上修財測 手機、車用零件需求復甦迅速

日本 MLCC 大廠村田製作所 (6981-JP) 週五 (30 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月)H1 的營業利益報年增 8.3% 至 1315 億日圓，全年營業利益預估年減 1.3% 至 2500 億日圓。

該公司股價週五 (30 日) 收在每股 7267 日圓，較上個交易日下跌 2.91% 或 218 日圓。

村田製作所股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 GAAP 的 H1 財報關鍵數據：

營收報年減 1.2% 至 7520 億日圓。

營業利益報年增 8.3% 至 1315 億日圓。

稅前純益報年增 6.7% 至 1331 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 10.1% 至 998 億日圓。

主要產品的 H1 營收表現：

電容器報年增 5.5% 至 2905 億日圓。

壓電製品報年減 4.0% 至 607 億日圓。

其它組件報年減 6.4% 至 1787 億日圓。

模組報年減 3.8% 至 2207 億日圓。

董事長村田恒夫在財報說明會上表示，上半年的 MLCC 工廠稼動率落在 90~95% 的高水位。雖然美國政府的華為禁令帶來影響，不過來自於其他智慧型手機製造商的需求，也填補了大多數的空缺，認為影響程度有限。

Q2(7 至 9 月) 營收報年增 5.4% 至 4252 億日圓，營業利益報年增 36% 至 802 億日圓。電容器及壓電製品出現增加。就用途來看，來自影音、車用，以及電腦與相關機器的需求增加。

基於 GAAP 的全年財測關鍵數據：

營收預估年減 2.9% 至 1.49 兆日圓。

營業利益預估年減 1.3% 至 2500 億日圓。

稅前純益預估年減 0.8% 至 2520 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 3.3% 至 1890 億日圓。

村田製作所預估本年度歸屬公司股東純益將出現年增 3.3% 至 1890 億日圓，較原先預測的年減 18.0%(1500 億日圓)，作出 390 億日圓的上修。主要原因在於車用及智慧型手機所使用的零件需求，從肺炎疫情當中快速復甦。

而在營收方面，雖然來自於電腦方面的零件需求暢旺，也仍然預估整體營收表現會遜於去年同期。